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Türkiye, günlük sigara adedi sayısında dünya birincisi

GÜNDEM 17.01.2024, 13:10
Türkiye, günlük sigara adedi sayısında dünya birincisi

KOAH Hastaları Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, Türkiye'de sigara ve elektronik sigara kullanımına dair önemli bilgiler paylaştı.İSTANBUL (İGFA)  - Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplum sağlığına yönelik zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısında bulundu.

Sigaradan daha az zararlı olarak kabul edilen ve kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektronik sigaranın içeriğindeki kimyasalların en az sigara dumanında bulunanlar kadar zararlı olduğunu söyleyen KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, bağımlıların yüzde 80'inin gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde yaşadığını dile getirdi.

Tüm dünyada 2 milyar insanın sigara ve diğer tütün ürünlerinin bağımlısı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Süerdem, 2018-2023 Tütün Kontrolü Planı'na göre Türkiye'de sigara içenlerin sayısının 15 milyondan fazla olduğunu belirtti. İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı Tütün Raporu'na dikkati çeken Süerdem, "Rapora göre ülkemizde 15 yaş ve üzeri toplam nüfusta her 4 kişiden en az 1'i sigara kullanıyor. Bu orana göre yaklaşık 20 milyona yakın kişi düzenli sigara içicisi. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) raporuna göre ise Avrupa ülkelerinde en fazla sigara içilen ülke yüzde 29 ile Bulgaristan. İkinci sıradaki Türkiye'de ise halkın yüzde 27,3'ü sigara içiyor. AB ortalaması ise yüzde 18,4." dedi.

Sigara bağımlılarının çoğunun sigara içmeyi çocukluk ve ergenlik döneminde denediklerini söyleyen Prof. Dr. Mecit Süerdem, sigara bağımlılarının yüzde 70'inin düzenli sigara içmeye 18 yaş civarında başladığını ve düzenli sigara içmeye başlayanların da birkaç yıl içinde günlük sigara içimini önemli oranda artırdıklarını kaydetti.

Türkiye'nin sigara kullanan bireylerde kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedinde 17.1 sayısıyla dünya birincisi olduğu belirten KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, Türkiye'yi günlük 17 sigara ile Yunanistan, 15.7 sigara ile İsrail, 15.5 ile Japonya ve 15.4 adetle de Avusturya'nın takip ettiğini söylüyor.

“TÜTÜN SEKTÖRÜ BİR SÖMÜRÜ DÜZENİ OLUŞTURUYOR”

Üreticinin önerdiği şekilde kullanıldığında tüketiciyi öldüren ve satışı yasal olan tek ürünün tütün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mecit Süerdem, “Gelişmiş ülkelerin çok uluslu tütün şirketleri tütün satarak insanları hastalandırıyor ve sonra bu hastalıkların ilaçlarını satarak kazançlarını katlayarak artırıyorlar. Dolayısıyla tütün sektörü kelimenin tam anlamıyla bir sömürü düzeni oluşturmaktadır. Bu firmalar savaşlardan çok daha fazla insanı öldürerek bir ölüm makinası gibi çalışıyorlar” diye konuştu.

Yayınlanan raporlarda pasif içiciliğin sağlık üzerindeki zararlarının kesin olarak kanıtlandığını söyleyen Prof. Dr. Süerdem, “Pasif içicilikten en çok çocuklar etkilenmektedir. Ebeveynleri sigara bağımlısı olan çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonları sık gelişmekte ve astım bu çocuklarda daha yaygın görülmektedir. Erişkinlerde ise pasif içicilik ile akciğer kanseri, solunum yolu enfeksiyonları, KOAH ve astım riskinin arttığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir” dedi.

Süerdem, sigara bağımlısı bir bireyin sigarayı bıraktıktan sonra sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin kaybolması veya azalması kadar önemli olan bireyin özgüvenini kazanması ve kendine saygı duyması olduğunu söyledi.

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