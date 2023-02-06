Türkiye geneli eğitim öğretime 1 hafta tatil!

Deprem bölgesinde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen deprem dolayısıyla tüm Türkiye'de eğitim öğretime 13 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Doğanşehir'de depremden etkilenen bölgelerde inceleme yaparak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletli olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki iller değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ettiklerini söyledi.

Bakan Özer, millet olarak devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunduklarını söyledi.

Ama bu kararı alırken tüm illerdeki özellikle 10 ildeki okullarımızın tamamının vatandaşların hizmeti için açık tutulacağını belirten Bakan Özer, konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarda, öğretmenevlerinde 7/24 kesintisiz bir şekilde verileceğini duyurdu.