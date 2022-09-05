Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nda final heyecanı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) 12 yıldır yetenekli genç tasarımcıları sektörle buluşturduğu Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’ta finalistler belli oldu.BURSA (İGFA) - UTİB’in, 2011 yılında genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile başlattığı Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, 11 yıldır genç tasarımcıların geleceğine ışık tutuyor.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan yarışmada dereceye girenler kariyerlerini inşa etmelerine katkı sağlayan birçok ödül de kazanırken, Ticaret Bakanlığı’nca uygun görülen finalistler ise dünyanın önemli tasarım akademilerinde eğitime gönderiliyor. Üniversitelerin tasarım bölümünde eğitim gören öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada 3’üncü elemeyi geçen Duru Dodanlı, Enise Bayar, Gizem Bağaç, Nursima Bingöl, Özge Özkan, Sevda Kanalcı ve Zeyneb Sağır finalde dereceye girmek için yarışacaklar.

ÜRETİM SÜRECİNE FABRİKA GEZİLERİ İLE DESTEK

Çevreye en az seviyede etki edecek dönüştürülebilir ürünler tasarlamak ve üretim alışkanlıklarını değiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla bu yıl ‘eko-bilinç’ temasıyla düzenlenen yarışmada son aşamaya kalan 7 finalist hem final eleme adımına hazırlanmak hem de koleksiyonların endüstriye uyarlanması ve ticarileşmesi, pafta geliştirme ve sunum koçluğu eğitimlerine katılma imkanına sahip olacaklar.

Final sunumlarına hazırlamak amacıyla birebir eğitimlerin verileceği 7 finalist, aynı zamanda UTİB üyesi ihracatçı firmalardan uygunluk alınabilmesi ve koşulların uygun olması durumunda fabrika gezileri ile endüstriyel üretim süreçlerini gözlemleyebilme şansı yakalayacak. Her aşama sonunda dereceye girmeye hak kazanan ilk 3 finalist ise 6 aylık çevrimiçi İngilizce eğitimi, tasarım tescil imkânı ve yurtdışı tasarım bursuna başvurma imkânına sahip olacak. Birinci ise 1 yıllık EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı ve Kullanıcı Eğitimine hak kazanacak.

Günümüzde özellikle giyimlik kumaş ve ev tekstili konusunda Türkiye’nin küresel pazar trendlerini belirleyici konumda olduğuna dikkati çeken UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma için sektöre nitelikli tasarımcıların kazandırılması gerektiğini vurguladı. Engin, dereceye giren yarışmacıların aldıkları eğitimlerle kariyer planlamalarına yön verirken aynı zamanda Türk tekstiline de vizyon kazandırdığını söyledi.