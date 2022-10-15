Türkiye dünyaya rol model olabilir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Sıfır Atık Festivalinde düzenlenen Kamu Vizyonu panelinde Türkiye’nin dünyaya rol model olacak projeler geliştirdiği ifade edildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sıfır Atık Festivalinde panel, söyleşi ve sunumlar devam ediyor. 15 Ekim Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrı Paşa Salonundaki günün ilk panelinde Döngüsel Ekonomi Yol Haritası-Kamu Vizyonu ele alındı. Programda Türkiye’nin geri dönüşüm, sıfır atık ve döngüsel ekonomide geliştirdiği ve uygulamaya aldığı projelerle dünyaya rol model olabileceği ifade edildi.

PANELE KATILANLAR

Panele Büşra Sıla Aksakal-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Uzmanı, Burçak Yüksel-Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Vekili, Sadiye Karabulut-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döngüsel Ekonomi ve Atık Daire Başkanı, Bahar Güçlü-Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı katılım sağladı. Panelin moderatörlüğünü ise Konca Çalkıvik-SKD Türkiye Genel Sekreteri üstlendi.

DÖNGÜSEL EKONOMİ EYLEM PLANI

Programda ilk olarak söz alan Bahar Güçlü, ‘’Kocaeli çok önemli bir üretim üssüdür. Bir farkındalık yaratmak için yapılan bu festivalde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Her yıl yüz milyarlarca ton kaynak tüketiliyor. Bunun sadece yüzde 8.9’unu geri dönüştürüyoruz. Döngüsel ekonomi, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasında önem kazanıyor. Klasik üretim ve tüketim kaynaklarından uzaklaşıyoruz. Atığın minimize edildiği bir döngüsel model çok önem taşıyor. Artık ürünlerin sürdürebilir olduğu bire düzene geçiyoruz. Sürdürebilir ekonomi artık Avrupa ve dünyada ön plana çıkıyor. Türkiye için de bir döngüsel ekonomi eylem planı hazırlanması öngörülüyor’’ dedi.

SIFIR ATIK ÜLKE PROJESİ OLDU

Bakanlığın sıfır atık projesinin yaygınlaştırılması konusundaki girişimlerinden söz eden Sadiye Karabulut, ‘’Bu festival nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bütün kurumlar sıfır atık projesinde çok yakın şekilde çalışıyor. Temel prensip olarak tüm politikalar ürünlerin geri dönüşümü açısından geliştiriliyor. Atıkların ekonomiye kazandırılması için tüm planlamaların buna göre yapılması gerekiyor. Döngüsel ekonomide hedefimiz bunu sağlayabilmek. Amacımız ülkemizin, sanayinin ve kurumlarımızın döngüsel ekonomiye geçişini en iyi şekilde tamamlamak. Sıfır Atık artık bir ülke projesi haline geldi. Gıda israfı ile ilgili çok önemli adımlar atmamız gerekiyor’’ bilgisini verdi.

TÜRKİYE DÜNYAYA ROL MODEL OLABİLİR

Döngüsel ekonomiye geçişte kamu ve özel sektörün paydaş olması gerektiğine değinen Burçak Yüksel, ‘’Öncelikle Büyükşehir Belediyesine sıfır atık konusunda örnek bir davranış sergilediği için teşekkür ediyorum. Dünyada tarımsal üretim, gıda güvencesinin vazgeçilmez bir unsurudur. Toplumun gıda ihtiyacının karşılanması, iklim değişikliği ve tarımsal atıkların geri kazanımı gittikçe artan sorunlara dönüşüyor. Tarımsal atıklar; kimyasal gübreler ya da zirai ilaç atıkları ve hayvansal atıklar ile suyun kullanımından kaynaklanmaktadır. BM, 2021 yılında ülkelerin ulusal yol haritasını hazırladı. Sürdürebilir tarım ilkesi de bu kapsamda belirlendi. Türkiye olarak biz de buna büyük önem veriyor ve katılım sağlıyoruz. Bu çalışmalara yoğun şekilde devam ediyoruz. Türkiye, Gıdanı Koru Projesiyle dünyaya örnek olabilir’’ açıklamasını yaptı.

YEŞİL ELEKTRİK MEKANİZMASI

Dünyada yaşanan enerji krizi ve enerji verimliğine yönelik bilgiler aktaran Büşra Sıla Aksakal, ‘’Avrupa Yeşil Mutabakat çalışmalarına olan katkılarımız devam ediyor. Burada önemli olan verimliliği arttırmak. Sanayide enerji tasarruf haritasını oluşturduk. Enerji verimliliği yatırımlarıyla çok değerli bir enerji tasarrufunun ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu tip projelere önemli destekler sağlıyoruz. Yeşil elektrik mekanizması oluşturduk. Böylece firmalar elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayabiliyor’’ dedi. Panelin sonunda katılımcılara Büyükşehir tarafından teşekkür edildi ve hediye takdim edildi.