Türkiye 'dünya pasaport listesi'nde geriledi

Henley&Partners "dünyanın en güçlü pasaportları listesini yayınladı. Endekse göre, Türkiye 112 ülke arasında 2021 yılında 50. sıradayken Ocak 2022’de 52, Haziran 2022’de ise 54. sıraya geriledi.Turizm Gazetesi / İSTANBUL (İGFA) - The Henley Passport Index, Londra merkezli bir yatırım ve vatandaşlık danışmanlığı şirketi olan Henley & Partners tarafından 17 yıllık bir veriden de beslenerek periyodik olarak revize edilerek yayımlanıyor. Bu endeks, 199 ülke pasaportunu ve 227 seyahat noktasını kapsamakla birlikte hangi ülke pasaportunun ne kadar güçlü olduğuna dair bir referans noktası oluşturuyor.

Turizm Gazetesi'nin haberine göre endeksin son sırasında Afganistan yer alırken, turizmde Türkiye’nin rakiplerinden listede üst sıralarda yer aldı. İspanya 3'üncü, Yunanistan ise 2020’den beri 8'inci sıradaki yerini koruyor.

Rus pasaportu sahipleri, yaptırımlar, seyahat yasakları ve hava sahasının kapatılması dolayısıyla dünyanın geri kalanından her zamankinden daha fazla kopmuş durumda. Rus pasaportu şu anda endekste 50. sırada yer alıyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

1. Japonya

2. Singapur, Güney Kore

3. Almanya, İspanya

4. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg

5. Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç

6. Fransa, İrlanda, Portekiz, İngiltere7. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, ABD

8. Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta

9. Macaristan

10. Litvanya, Polonya, Slovakya

54. Türkiye

DÜNYANIN EN KÖTÜ PASAPORTLARI

105. Kuzey Kore

106. Nepal, Filistin

107. Somali

108. Yemen

109. Pakistan

110. Suriye

111. Irak

112. Afganistan