Türkiye Drone Şampiyonası'nda ilk etap sonuçlandı

TEKNOFEST Karadeniz kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonasının ilk etabı Kastamonu’da sona erdi.KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen şampiyonada birinciliği Atakan Mercimek, ikinciliği Burak Mercimek, üçüncülüğü ise Doruk Cengiz elde etti.

20 ilden 48 lisanslı sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 32 sporcu da 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında Sinop’ta düzenlenecek 2. etap yarışlarına katılmaya hak kazandı.

Artvin’de 19-21 Ağustos’ta yapılacak 3. Etap yarışlarının ardından 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek final yarışları ile son bulacak Türkiye Drone Şampiyonasında dereceye girenlere toplam 30 bin lira para ödülü veriliyor.

TEKNOFEST kapsamında 5 yıldır düzenlenen ve teknoloji tutkunlarının ilgiyle takip ettiği yarışmada sporculara para ödülünün yanı sıra konaklama, ulaşım, yemek ve servis imkânları da sağlanıyor.