Türkiye diri faylarının özellikleri belirlenecek

Harita Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi" konulu İş Birliği Protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK arasındaki önemli bir iş birliği protokolünü duyurdu.

Türkiye Diri Faylarının bulundukları bölgelerde yerleşim alanlarını etkileyebilecek nitelikte deprem senaryolarını ortaya konulmasının amaçlandığı proje ile aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından oluşturulan Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın güncellenmesinde kullanılabilecek önemli bir veri kaynağı olacağı kaydedildi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi yöneticiliğindeki proje kapsamında; 14 üniversite ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün içinde yürütücü kuruluş olarak yer aldığı, toplamda 19 yürütücü kuruluştan 200'e yakın bilim insanı ve araştırmacının katılımıyla 19 iş paketi ile iki yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirilecek.

Harita Genel Müdürlüğü, protokolde yer alan kurumlara jeodezik veriler ile sayısal harita ve harita bilgisi sağlayacak.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1762124793984192616