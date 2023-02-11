Türkiye depremde seferber oldu

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, halkın önemli bir seferberlik başlattığını kaydetti.10 ili etkileyen, bazı illerimizi yerle bir eden büyük depreme ilişkin olarak halkımızın müthiş bir dayanışma örneği sergilediğine dikkat çeken Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, “Türkiye’nin hemen her bölgesinde hazırlanan yardım kolileri araçlarla deprem bölgesine gönderiliyor. Adeta seferberlik hali yaşanıyor. Devlet ve millet elele vererek tarihin en büyük depremlerinden birisinin tahribatını ortadan kaldırıyor. Türkiye tek yürek olmuştur ve omuz omuza vermiştir. Acılarımızı tek yürek olarak dindireceğiz inşallah. Tüm dünya bu seferberlik halini izlemektedir, milletimizin kardeşleri için yaptığı mücadeleye tanıklık etmektedir. Bütün bu mücadele bize şunu gösteriyor, Allah’ın izniyle bu milletin sırtı kolay kolay yere gelmez!” dedi.

Yardım faaliyetleri konusunda Saadet Partisi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Tekin, “Yardım çalışmalarımız artarak devam ediyor. Dün bir açıklama yapmıştım. Onlara ilave olarak dünden bugüne il ve ilçe teşkilatlarımızın yardım kuruluşlarına yaptığı toplam nakdi yardım bağışı 236.280,00 TL olmuştur.Ayni yardımlar ve kan bağışları da devam ediyor. Teşkilatımızın gayretleri devam edecek inşallah.” dedi.