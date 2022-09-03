Türkiye'den KKTC'ye dev yatırımlar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam KKTC’ye gelen ve bugün çeşitli temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu kabul ederek görüştü.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yıllardır KKTC’de altyapı çalışmalarının devam ettiğini, çevre yollarından su projesine kadar ülkeye önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni havalimanı terminaliyle ilgili ihaleye, kendisinin Maliye Bakanı olduğu dönemde çıkıldığını anımsatarak projenin güzel bir şekilde sonuçlanacağını söyledi.

TC Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ülkeyi ziyaretinde yaptığı açıklamaya değinen Cumhurbaşkanı Tatar, yeni havalimanı terminalinin açılmasıyla büyük gövdeli uçakların da buraya ineceğini, bunun da ülke turizmine, yılda en az 500 bin turist daha kazandıracağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Havalimanının tamamlanmasıyla konforumuz, güvenliğimiz artacak ve daha fazla ziyaretçi, KKTC ekonomisine katkı sağlayacak. Bu bize umut veriyor, geleceğe özgüvenle bakmamıza vesile oluyor” dedi.

Havalimanının verimli şekilde çalıştırılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, devletle yüklenici firmanın gelir paylaşımının söz konusu olacağını, bunun iyi bir şekilde sürdürülmesi için iyi niyet, tecrübe ve ciddiyet gerektiğini belirterek ilgili tarafların bunu yapacağına dair umudu olduğunu ve bunun böyle olması gerektiğini dile getirdi.

Ülkeye gelen yolcu sayısının, pandemi öncesi dönemine ulaşmak üzere olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yılda en az 1 buçuk milyon insanın Ercan Havalimanı’ndan gelip gittiğini, mevcut tesisin yılda en fazla 2 milyon kişiyi ağırlayabileceğini ve yeni havalimanı terminaliyle yolcu sayının en az 8 milyona çıkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yol projelerine de değinerek Lefke’ye gidip gelmenin artık çok kolaylaştığını ve bu yolun bölgeye büyük bir hizmet olduğunu belirtti.

Ercan-Değirmenlik-Girne Dağyolu projesinin devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu projenin tamamlanmasıyla havalimanından, Girne’nin doğu bölgesindeki otel ve tesislere daha kolay gidileceğini, bu güzergâhı kullanacak olan vatandaşların da rahatlayacağını belirtti.

İskele-Karpaz yolunun büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, turizme kazandırılan ve “Yeni İskele” diye adlandırılan bölgedeki trafik akışının da rahatladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, köy yollarının asfaltlanmasına devam edildiğini belirterek; “KKTC’deki altyapıların, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle tamamlanmasından sonra, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı konuşmada, KKTC’deki önemli yatırımlarda iş birliğinin devamı ve bu konuda daha hızlı hareket edilebilmesi için istişarede bulunduklarını kaydetti.

Yeni havalimanı terminali konusunda önemli toplantılar yaptıklarını ve inşaatı inceleme fırsatı da bulduklarını söyleyen Karaismailoğlu, KKTC’ye yakışacak bir havalimanının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

İnşaatın yüzde 99’unun bittiğini belirten Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önümüzdeki iki ay içinde tüm eksiklerin tamamlanıp havalimanının yeni terminalinin hizmet verir aşamaya gelip açılması için sözleştiklerini kaydetti.

Karaismailoğlu; “Türkiye Cumhuriyeti olarak yapabileceğimiz katkıların tamamını yapıp bu güzel, hayırlı hizmeti KKTC’ye sunacağız” dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü olarak KKTC’de yürüttükleri projeler olduğunu, kasım ayı itibarıyla yapımı tamamlanan yolların açılışının yapılacağını da söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; “Bunlar ülkenin konforuna, turizmine ve ticaretine katkıda bulunacak önemli yatırımlar, altyapılar… İnşallah bitirip hizmete sunacağız. Onun çabası içindeyiz” dedi.

Kabulde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de yer aldı.