Türkiye'de sadece Muğla'da yapılıyor... Eksi 30 derecede şoklama!

Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların en büyük sorunlarından biri olan Büyük Balmumu güvesine karşı eksi 30 derecede petekleri şokluyor. ‘Temiz Petek Projesi’ kapsamında bu güne kadar il genelinde 50 bin petek şoklandı.MUĞLA (İGFA) - Arıcıların büyük sorunu haline gelen petek şoklamasını Türkiye’de sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin arıcıların en büyük sorunlarından biri olan Büyük Balmumu güvesine karşı hayata geçirdiği “Temiz Petek Projesi” arıcılara ekonomik anlamda can suyu olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından arıcıların peteklerini saklama döneminde güvelerin verdiği zararların önüne geçmek için başlatılan Temiz Petek projesinde bugüne kadar yaklaşık 50 bin petek şoklandı.

Arıcıların her yıl güvelerin verdiği zarardan dolayı değiştirmek zorunda kaldığı ve ekonomik anlamda zarara uğradıkları petekler, Muğla Büyükşehir Belediyesinin başlattığı proje ile eksi 30 derecede dondurularak her yıl kullanma imkanı sağlanıyor.

Arı üreticilerine ciddi anlamda maddi külfetten kurtaran projenin 2022 yılı şoklamaları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 15 Kasım tarihinde sona erecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çam balının başkenti Muğla’da arıcıların yanında olduklarını belirterek, yüzde 68 orman varlığı, geniş coğrafyası ve bu coğrafyadaki birbirinden değerli bitki florası ile dünyanın ve Türkiye’nin en önemli bal üreticilerinden biri konumunda olduklarını söyledi. Muğla çam balının en değerli ve kıymetli ürünlerden olduğunu ifade eden Başkan Gürün, "Dünya Çam balının yüzde 90’ını Türkiye, Türkiye’deüretilen çam balının yüzde 80’ini de Muğla’mız karşılıyor. Arıcılarımızın maliyet giderlerini düşürmek için Büyükşehir Belediyesi olarak bu güne kadar 50 bin peteği bal mumu güvesine karşı eksi 30 derecede şokladık. Üreticilerimiz peteklerini güven içerisinde saklayabildi” diye konuştu.