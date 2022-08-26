Türkiye'de ilk! Kartondan F1!
Afyonkarahisar'da Kale Film Yapım şirketi sahibi Kazım Demirkırkan ve eşi Dilek Demirkırkan, Türkiye'de bir ilke imza atarak kartondan Formula 1 aracı yaptılarAfyon Kent Haber / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar'da Kale Film Yapım şirketi sahibi Kazım Demirkırkan ve eşi Dilek Demirkırkan, Türkiye'de bir ilke imza atarak kartondan yapılan neredeyse gerçek boyutlu Formula 1 aracı ile karşımıza çıktı.
Tekerleklerine ve jantlarına kadar kartondan yapılan araç, her detayıyla şaşırtmayı başarıyor. Demirkırkan, bu çalışma için tam 200 saat zaman harcandığını belirtti.
Bu aracı oluşturmak için tam 40 metrekare karton gittiği ve ölçülerinin 190x400 cm olduğuna değinen Demirkırkan, "Bu Formula 1 aracını birleştirmek için tam 100 adet silikon mum çubuk harcandı. Park Afyon yanı sanayi sitesinde yer alan Garage Kybele isimli yeni şubemizde Formula 1 aracını ziyaretçilerimiz ücretsiz olarak görebilirler" dedi.
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