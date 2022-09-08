Türkiye'de ilk... Gaziantep'te toplu taşımada her kart geçerli olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk olacak “Her Kart Gaziantep Kart” projesiyle bankaların temassız özellikteki kredi kartı, ön ödemeli kartlar veya bankamatik tipindeki tüm kartlara Gazi şehirde toplu taşımada kullanılan “Gaziantep Kart” özelliği kazandıracak.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre projeyle Gazi şehirliler online olarak yapılacak işlemle kısa sürede banka ve kredi kartlarını, öğrenci indirimli kart, engelli, 65 yaş kartı tanımlayacak Gaziantep Kart gibi kullanarak toplu taşımadan yararlanabilecek.

Vatandaşlara mevcut ödeme sistemlerinden daha kullanışlı bir imkan sunacak projeyle, toplu taşımada Gaziantep Kart olarak kullanılacak kredi kartıyla yapılan binişlerin ödemeleri, bu sayede kartın ekstre ödeme tarihine kadar geciktirilebilecek.

PROJE İLE BAŞVURU VE VİZE İŞLEMLERİNDE İNTERNETTEN YAPILABİLECEK

Projenin hayata geçmesiyle birlikte vatandaşların ödediği ulaşım kart alım maliyeti ortadan kalkacak ve herhangi bir yere başvuruya gitme zorunluluğu kalmayacak. Bankacılık sistemi imkanları üzerinden kart dolumu ve vize işlemleri gerçekleşecek. Sistem ayrıca Gaziantep Kart İşlem Merkezleri’ne vatandaşların gelme zorunluluğunu ve bekleme sürelerini de ortadan kaldıracak.

İNDİRİMLİ VE SERBEST KARTLAR BANKA VE KREDİ KARTLARINA TANIMLANABİLECEK

Banka kartlarına tanımlanan Gaziantep Kart özelliği ile tam kart sahipleri de dahil ücretsiz aktarma gibi sunulan imkanlardan yararlanırken, serbest ve indirimli kart kullanıcıları kartlarıyla tanımlanan haklarını banka kartlarıyla da kullanabilecek.

İLK FAZ EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

2 faz olarak yürütülecek projede, Büyükşehir Belediyesi eylül ayı içerisinde devreye sokacağı ilk faz kapsamında mevcut Gaziantep karta sahip tüm kullanıcılar, banka/kredi kartlarına Gaziantep Kart özelliği tanımlayarak, toplu taşıma ücretlerini haklarını kaybetmeden kullanabilecek.

Yıl sonunda devreye alınması planlanan 2. fazda ise yeni kart alacak kullanıcılar da dahil olmak üzere bütün vatandaşlar, banka/kredi kartlarını Gaziantep Kart olarak internet ortamında tanımlayarak başka bir kart almaksızın Gaziantep Kart’ın tüm imkanlarından yararlanabilecekler.

Yeni projenin de Türkiye’de bir ilk olacağın ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kart’ın toplu taşıma haricinde müzelerde, spor merkezlerinde, hayvanat bahçesinde de kullanıldığını vurguladı.

2017 yılından bu yana, Gaziantep Kart’ın yanı sıra temassız özellikli tüm banka ve kredi kartları da bu noktalarda kullanılabildiğini belirten Şahin, "Öğrenci, öğretmen, engelli, 65 yaş gibi birçok türü olan Gaziantep Kart ile ücretsiz ve indirimli geçiş hakları olan vatandaşlarımızın, bu hakların tanımladığı kartları almak için şimdiye kadar Gaziantep Kart İşlem Merkezleri’ne gelmeleri gerekiyordu. Şimdi geldiğimiz noktada ise artık temassız özellikli herhangi bir banka veya kredi kartına sahip vatandaşımızın ister öğrenci ister engelli hangi kartı almak istiyorsa, bunun için Kart İşlem Merkezi’ne gelmesine gerek kalmayacak. Sahip olduğu banka ya da kredi kartına internet üzerinden yapacağı çok kısa bir işlemle Gaziantep Kart özelliği kazandırılabilecek" diye konuştu.