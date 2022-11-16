Türkiye'de bugün hava nasıl olacak? Doğuya kar geliyor

Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ’ın güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ’ın güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2 , Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu akşam saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri'nin güney ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu yarın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı akşam 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, 2,5m Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğleden sonra güney ve güneybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, öğle güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.