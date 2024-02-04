Türkiye'de bugün hava durumu nasıl?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in (Mersin dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyılarının yağmur iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu,

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Kars dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Diyarbakır ve Siirt'in kuzeyinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz açıklarında fırtına; Orta Karadeniz, Batı Akdeniz ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in açıkları sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu 7, doğusunun açıkları 8; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5, batısı batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 2,5 m, açıkları 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinde doğusu yağmurlu; Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, açıkları sabah saatlerinde çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 6, akşam saatlerinden itibaren batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde açıkları batı ve güneybatıdan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.