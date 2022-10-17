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Türkiye'de bu kadar kumar oynanıyor mu? Emniyetten 81 ilde kumar operasyonu

GÜNDEM 17.10.2022, 07:42
Türkiye'de bu kadar kumar oynanıyor mu? Emniyetten 81 ilde kumar operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları tarafından yapılan kumar ve tombala operasyonunda ülke genelinde 17 bin 480 iş yeri ile deniz araçları ve 450 dernekte, yasadışı bahis, kumar, tombala operasyonu yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis suçlarına yönelik ülke genelinde 9.790 ekip, 32.691 personelin katılımıyla Yasadışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamaları yapıldı. 97 yasadışı bahis oynatılan iş yerinde, 105 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 115 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı, para cezası uygulandı.16 şahıs gözaltına alındı, 323 aranan şahıs yakalandı. Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulamasında;

17.480 iş yeri ile deniz araçları ve 450 dernekte,

14 şahıs gözaltına alındı,

336 aranan şahıs yakalandı. 
294 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 
236 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

98 umuma açık iş yeri ve derneğe ise idari işlem yapıldı" denildi.

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