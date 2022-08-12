Türkiye'de 7,7 milyon ton gıda çöpe gidiyor!

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, dünya genelinde her yıl 1,3 milyar ton gıdanın, Türkiye’de ise 7,7 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Bir çok ülke Birleşmiş Milletler öncülüğünde etkisini giderek artıran gıda krizine çözüm ararken, bilinçsiz tüketim nedeniyle oluşan gıda israfı, hem ülke ekonomilerine zarar veriyor hem çevre kirliliğine yol açıyor. Uzmanlar, gıda israfının insanlığın geleceği için ciddi bir tehdit olduğunu vurguluyor.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, gıda israfının hem Türkiye, hem dünya ülkeleri açısından insanlığın geleceğini tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren bir işadamı olarak gıda israfı konusunda çok hassas olduğunu dile getiren Dönmez, israfın önlenmesi noktasında farkındalık yaratarak insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

GIDAYA VE SUYA TALEP ARTIYOR

Başkan Coşkun Dönmez, açıklamasında dünyada ve Türkiye’de gıda israfıyla ilgili çarpıcı rakamları paylaşırken, gıda israfının tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve alınacak küçük çaplı önlemlerle en az düzeye indirilebileceğini kaydetti.

Başkan Dönmez, dünya genelinde her yıl üretilen 1 milyar 300 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini, Türkiye’de ise yılda 7,7 milyon ton gıdanın israf edildiğini bildirdi.

Dünya nüfusunun giderek arttığını, Birleşmiş Milletler verilerine göre 2050 yılında dünya nüfusunun 9,7 milyara çıkmasının öngörüldüğüne işaret eden Coşkun Dönmez, “Nüfusun artması demek, gıdaya ve suya olan talebin artması demek. Milyonlarca insan zaten güvenli gıdaya ulaşamıyor. Açlık tehlikesi özellikle fakir ülkeleri tehdit ediyor. Gıda güvenliğinin sağlanması, gıda israfının azami düzeye çekilmesi hem ülke yöneticilerinin, hem bireysel tüketicilerin önceliğini oluşturmalıdır” dedi.

Dönmez, gıdada olduğu gibi içilebilir suya erişimde de sorunlar yaşandığına vurgu yaparak, evimizde, tarlamızda, kısaca su kullandığımız her alanda gereksiz su tüketiminden kaçınmalı, tasarrufa önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.