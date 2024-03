Türkiye Çevre Platformu'ndan suyun metalaşmasına karşı çağrı

Kısa adı TÜRÇEP olan Türkiye Çevre Platformu, 22 Mart Dünya Su Günü'nde, suyun sosyal, ekonomik ve ekolojik yaşam için önemi tartışılmaz olduğunun altını çizerek, çevre dostu ve yaşamın sürdürülebilirliğinden yana olan tüm kişi ve kuruluşları ortak mücadeleye davet etti.ESKİŞEİR (İGFA) - Türkiye Çevre Platformu, su tüketiminin yüzde 70’inin tarımda, yüzde 22’si sanayide, yüzde 8’i içme ve kullanma suyu olarak kullanıldığına dikkati çekerek, günümüzde tüm canlıların en temel gereksinimi olan su, piyasalaştırmanın tehdidi altında olduğunu söyledi.

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla ilgili ve yetkililere çağrıda bulunan platform üyeleri, temiz ve içilebilir suya erişim tüm dünya halklarının hakkı olduğunu belirterek, "Bu haktan kesinlikle vazgeçilemez. Su kaynakları ve kullanımı kamuya ait olmalı, insanca yaşam için gerekli ve yeterli temiz su tüketiciye ücretsiz olarak ulaştırılmalıdır. Bu nedenle tüm su havzalarımız koruma altına alınıp çevresindeki işgallere son verilmelidir" diye konuştu.

Suyun Munzur’da, Karadeniz’de, Hasankeyf’te, Antalya’da ve dünyanın her yerinde bugüne kadar beslediği toprakların ve insanların umudu, ekmeği olmuş, bugün ise büyük ve küçük baraj inşaatları ve HES projeleri ile tehdit edilmekte ve yok edildiğine dikkati çeken üyeler, çağrılarında, "Dünyamız ve ülkemizde hızlı sanayileşmenin etkileriyle oluşan kirlilik, bundan kaynaklı küresel iklim değişikliği ve bununla birlikte yaşadığımız kuraklık, suyun önemini her geçen gün daha da arttırıyor. Su sorunu dünya genelinde her geçen gün büyüyor ve baş edilebilecek bir sorun olmaktan çıkıp kriz haline dönüşüyor, tüm canlı yaşamını tehdit eder hale geliyor. TÜRÇEP olarak, bütün bu yaşamsal ve ekolojik nedenlerle, suyun metalaştırılması girişimlerine karşı tüm doğa koruma örgütlerimizi birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Su ve Su kaynakları korunmalı, kirletilmemeli ve verimli kullanılmalıdır" görüşlerine yer verdi.