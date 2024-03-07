Türkiye Bilişim Vakfı'ndan iklim krizine büyük adım

Türkiye Bilişim Vakfı'nın Başlangıç Noktası platformu, dünyanın öncü yapay zeka araştırma kurumu Vector Enstitüsü ile İklim Krizi için Yapay Zeka Birliği projesine başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), ikli m krizine çözüm bulmak amacıyla dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanlarını, yatırımcılarını, bağışçılarını ve iklim gruplarını bir araya getirecek olan proje için harekete geçti. Projeyle, dünyanın öncü yapay zeka kurumu Vector Enstitüsü'nün yapay zeka araştırmacıları ile tüm ülkelerdeki yerel iklim gruplarını bir araya getirerek iklim çözümleri üretilmesi hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesinde büyük rol oynayan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, dünyanın sağlıklı bir geleceğe ulaşabilmesi açısından son derece önemli olan “İklim Krizi İçin Yapay Zeka Birliği” projesinin, Türk diasporasının da desteğiyle Türk sivil toplumunun iklim krizi için dünya çapında çalışmalar yürütebileceğinin kanıtı niteliğinde olacağını söyledi.

Mart 2024'te başlaması beklenen proje dört etaptan oluşacak. İlk etapta Burak Arıkan'ın kurucusu olduğu ağ görselleştirme aracı Graph Commons kullanılarak dünya çapındaki tüm iklim grupları, çalışmaları, fonları ve araştırmalarının haritası görselleştirilecek. Daha sonra en etkili iklim grupları teşhis edilecek. Bu grupların operasyonel kuvvetlerinin olmasına ve bulundukları coğrafyaların iklim sorunlarına cevap aramalarına özen gösterilecek. Üçüncü aşamada, yüksek etkiye sahip iklim grupları ve Vector Enstitüsü'nün yapay zeka çalışanları ve araştırmacıları ile iki günlük İstanbul Konferansı'nda bir araya getirilecek. Faruk Eczacıbaşı ve TBV'nin ev sahipliğini yapacağı konferansta, dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanları, yatırımcılar, bağışçılar ve iklim grupları katılacak.

Konferansın birincil hedefi iklim grupları ve yapay zeka çalışanlarının bir araya gelerek iklim çözümleri üretmesini sağlamak olacak. İklim çözümlerinin uygulanabilir olmasına dikkat edilecek.

Yangınları ve selleri ön görebilmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının optimizasyonunu sağlamak ve iklim krizi nedenli sağlık sorunları öncelik alanları olacak. Tüm bu alanlara yapay zekanın katkısının büyük olacağına inanan Başlangıç Noktası ve Vector Enstitüsü ekipleri, bu projeyle daha fazla yapay zeka çalışanının iklim krizine odaklanmasını teşvik etmeyi planlıyor.