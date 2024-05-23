Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’nde Edirne temsilcileri belli oldu

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’nde Edirne’yi temsil edecek olan asil ve yedek üyelerin seçimi gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın’ın doğal üye olduğu seçimlerde Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Edirne Belediye Meclis Üyesi Sergen Kuru, Türkiye Belediyeler Birliği’ne meclis üyesi olarak seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği’ne meclis üyesi seçimi Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan üye seçimi toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın’ın, ilçe belediye başkanlarının, belde belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği tüzüğü gereği 2 kâtip üye ve bir başkandan oluşan divana; Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın başkanlık etti. Kâtip üyeliğini ise Edirne’nin en fazla nüfusuna sahip olan iki ilçesinin Belediye Başkanı; Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin mevzuatına göre il belediye başkanlarının Türkiye Belediyeler Birliği’nin doğal üyesi olması nedeniyle Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın seçime girmedi.

Gizli oyla yapılan seçimler iki liste arasında gerçekleşti. Oylama sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi listesi 114 oy, Adalet ve Kalkınma Partisi listesi ise 67 oy aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’nde Edirne’yi temsil edecek asil üyeler; Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Edirne Belediye Meclis Üyesi Sergen Kuru olarak seçildi.

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ise yedek üye olarak seçildi.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’nde Edirne’yi temsil etmek üzere seçilen tüm üyeleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı;

“Şahsımın doğal üye olduğu Türkiye Belediyeler Birliği'nde; şehrimizi temsil edecek diğer üyelerimizin seçimini gerçekleştirdik. Bu önemli görev için seçilen ilçe belediye başkanlarımızı ve belediye meclis üyemizi yürekten tebrik ediyor, bu seçimin hem şehrimiz hem de ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yeni seçilen temsilcilerimizin, şehrimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vereceğine, sorunları çözme konusunda etkin adımlar atacağına yürekten inanıyorum”