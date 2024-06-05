Türkiye Belediye Birliği 'İmamoğlu'na emanet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2005 yılında bugünkü statüsüne kavuşan Türkiye Belediyeler Birliği'nin 6’ncı başkanı oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplam 868 delegenin oy kullandığı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı seçimin, oyların 515’ini alarak kazandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da aldıkları 505’er oyla, TBB Meclis 1. ve 2. Başkanvekili olarak seçildi.

Başkan İmamoğlu, TBB’nin en yaşlı üyesi sıfatıyla Divan Başkanlığı görevini yürüten Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından, teşekkür konuşması yapmak üzere mikrofona davet edildi. Konuşmasına, “Çok kıymetli bir anın başlangıcındayız” sözleriyle başlayan İmamoğlu, özetle şu ifadeleri kullandı:

GENÇ’E “PARTİ BİRLİĞİ” YANITI: “TBB ENCÜMENİNDE DİĞER PARTİLERDEN TEK BİR KİŞİ YOK”

“Bu sürece başlamadan, birkaç konu hassastı. Ona değinmeden başlamak istemiyorum. Zira AK Parti adayı ya da AK Parti grubunun aday gösterdiği Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, buradan bir ‘parti birliği’, ‘Belediyeler Birliği’nden parti birliğine geçiş’ diye önemli ve düzeltilmesi gereken bir hususları dile getirdi. Sanırım burada değil. Ama olsaydı, önce kendisiyle yüz yüze bunu paylaşacaktım. Onun için mikrofondan paylaşmak zorunda kaldım. Bizim şu anda devir aldığımız Belediyeler Birliği’nin encümeninde, tek bir kişi diğer partilerden yok. Saydım az önce. Yanılmıyorsam 2 üyesi Milliyetçi Hareket Partisi’nden, geri kalanın tamamı AK Parti üyesi. O bakımdan bizim bugün aslında geldiğimiz nokta, bu yanlışı düzeltme noktasıdır. Onun için önemli bir başlangıç bugünkü başlangıç.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 10 yılı aşkın süredir İstanbul'da görev yaptığını ifade ederek, "Her iki görevimi de farklı bir partiden devraldım. Ama bizden önceki yönetimlerin görevde olan ve işini güzel yapan, uyumlu ve başarılı, gayret içerisinde olan hiç kimseyi yok saymadım ve birlikte çalıştım. Birlikte çalışma gayretinde bulundum. O bakımdan TBB’de, seçilmiş tüm siyasi partilerin belediye başkanlarıyla da aynı bilinçle, en güçlü seviyede çalışacağım. Çünkü ben, bu ülkenin birleştikçe yükseldiğini, ayrıştıkça küçüldüğünü bilen bir bakış açısıyla ve tarih bilinciyle hizmet ediyorum. Sadece tarihi okumalar ve literatür bilgisiyle değil, kişisel tecrübeleriyle de bu noktaya gelmiş bir arkadaşınızım. Karşısında, gayretli ve adaletli bir yönetim gören herkesin, sürecin bir parçası olmak, elini taşın altına koymak için nasıl heves duyduğunu çok iyi bilirim. Hep birlikte TBB’ye gayretli, adaletli ve bereketli bir dönem yaşatacağımıza, her bereketi hep birlikte ülkemizin bütün şehirlerine, sokaklarına ve hanelerine yansıtma gayreti içerisinde emek sarf edeceğimize yürekten inanıyorum. Yolumuz açık olsun.” diye konuştu.

2005 yılında bugünkü statüsüne kavuşan TBB’nin 6’ncı Başkanı seçilen İmamoğlu, ayağının tozuyla, kurumun Çankaya’daki genel merkez binasını yeni sıfatıyla ziyaret etti.

İmamoğlu, TBB Genel Merkezi’nden ayrılmadan önce da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.