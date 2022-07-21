Türkiye-Azerbaycan arasında 'sosyal' mutabakat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Otizm Merkezi ve DOST Kapsayıcı Kalkınma ve Yaratıcılık Merkezi'ni ziyaret ederek, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında “sosyal hizmetler” alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptını imzaladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye ve Azerbaycan arasında "Sosyal Hizmetler" alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptını imzaladı.

Bakan Yanık, Azerbaycan ziyaretinin ikinci gününde başkent Bakü’de Otizm Merkezi'ni ziyaret etti ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Otizimli çocukların yaptığı resimleri inceleyen Bakan Yanık, çocuklarla sohbet etti ve onların söylediği şarkılara katıldı. Otizmli çocuklara katkı sağlamak için çalışan gönüllü çocuk ve gençlerle de bir araya gelen Yanık, gönüllü yapılan faaliyetlerin çok önem taşıdığını ifade ederek, destek veren herkesi gönülden kutladığını söyledi.

Daha sonra DOST Kapsayıcı Kalkınma ve Yaratıcılık Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Yanık, merkezde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Derya Yanık, ardından merkezde Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptının imza törenine katıldı.

Engelli, yaşlı, çocuk, kadın ile gazi ve şehit ailelerinin sosyal refahını artırmaya yönelik projelerin geliştirilmesini, deneyim ve bilgi paylaşımını, ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesini ve etkinliğinin artırılmasını kapsayan mutabakat zaptı, Bakan Derya Yanık ve Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev tarafından imzalandı.



Törende konuşan Bakan Yanık, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarife ihtiyaç olmayacak kadar köklü, samimi, yakın ve güçlü olduğunu vurguladı. Zaptın bugüne kadar yaptığımız teknik çalışmaların aslında bir resmiyete dönüştürülmesi olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, çok önemli hizmetler yapılacağına inancının tam olduğunu belirterek, Azerbaycan ve Türkiye'nin etle tırnak kadar yakın olan ilişkisinin, bundan sonra bakanlıkların görev alanındaki çalışmalarla da süreceğini söyledi.

Çalışma ziyaretleri kapsamında bakanlık heyeti ayrıca Haydar Aliyev Merkezi'ne de ziyarette bulundu.