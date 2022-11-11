Türkiye 12 Kasım'da ulusal tatbikatta

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, 12 Kasım Cumartesi saat 18.57'de ülke genelinde eş zamanlı ulusal deprem tatbikatı yapılacak.BURSA (İGFA) - Afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıldönümünde ulusal çapta tatbikat düzenlenecek.

81 il ve ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan tatbikat, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile uygulanacak.

81 ilden aynı anda canlı görüntü alımı ve aktarımı yapılacak. AFAD Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Düzce, Erzincan, Van, İzmir, Elazığ, Afyonkarahisar, Kütahya, Kayseri, Kahramanmaraş illerinden canlı bağlantılar gerçekleştirilecek.

Tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları üretimi aksatmayacak şekilde tatbikata katılacak. Ayrıca bugün sınıflarda uygulatılan tatbikat saatinde tüm öğrenciler de, 12 Kasım saat 18.57'de 'Çök-Kapan-Tutun' hareketiyle aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılacak.

https://youtu.be/GCp-drQ1wc0

BURSA'DA ÇÖK-KAPAN-TATBİKATI SONRASI DUA 15 TEMMUZ MEYDANINDA

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapıulan açıklamada, ulusal tatbikat bitiminde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından Türkiye'de meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşla için dua yapılacağını, ayrıca aynı gün saat 16.00 ile 21.00 saatleri arasında yine 15 Temmuz Demokrasi Meydanında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce araç ve malzeme sergisinin izlenime açık olacağı duyuruldu.