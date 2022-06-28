'Türkiye 100'de 8'nci dönem başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen “Türkiye 100” programının sekizinci dönemi başladı.ANKARA (İGFA) - En hızlı büyüyen firmaların belirleneceği Türkiye 100 programı için başvurular, 30 Temmuz 2022 tarihine kadar http://turkiye100.tobb.org.tr adresinden yapılabilecek. Programda ilk 100’e giren şirketlere yeni ortaklıkların kapısı açılırken, birçok platformda tanıtım imkânı sağlanacak.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şirketleri, programa başvuru yapmaya davet ederek, “Ülkemizde fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 programı ile bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getirerek, başarılı girişimcilerimizin hem Türkiye’de hem de dünyada önünü açıyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, görünürlüklerini artırma, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkânı bulacaklar” dedi.

Zenginleşmesinin yolunun, girişimcilikten geçtiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesinde yer alacak girişimcilerin gençlere rol model olacağını söyledi ve programa katılım sağlamaları için çağrıda bulundu.

-Kimler başvuru yapabilecek?

31 Aralık 2018 ve öncesinde kurulan, 2019 yılında en az 1 milyon TL satış gelirine sahip, 2021 yılında en az 2 milyon TL satış gelirine sahip, 2019 - 2021 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında arttıran ve 2021 döneminde en az 10 çalışana sahip olan şirketler başvuru yapabilecek. Ayrıca; başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması gerekiyor.

Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketler, yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesi, hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketler, kar amacı gütmeyen şirketler, franchise işletmelerinin başvuruları, otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcılar ile holdinglerin başvuruları geçerli sayılmayacak.

Bir holdingin çatısı altındaki şirketler ile ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketler başvurabilecek.