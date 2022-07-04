TÜRKÇİMENTO GCCA üyesi oldu

Aralık 2021’de Gözlemci Üyelik başvurusu yapan Türk çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO’nun üyeliği, GCCA’nın 8 Haziran 2022’de gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında onaylandı.İSTANBUL (İGFA) - Çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO, Global Çimento ve Beton Derneği (Global Cement and Concrete Association) GCCA üyesi oldu. 2018 yılında kurulan bir endüstriyel girişim olan GCCA; çimento üretiminin çevresel etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir, dayanıklı ve esnek bir yapı malzemesi olarak betonun benzersiz özelliklerini desteklemek üzere yoğun sürdürülebilirlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, TÜRKÇİMENTO’nun 1972 yılından bu yana Avrupa Çimento Birliği (CEMBUREAU) üyesi de olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“TÜRKÇİMENTO, uzun yıllardır Türkiye çimento sektörünün uluslararası ilişkilerini de yürütüyor.GCCA üyeliğimiz ise değişen dünyanın talepleri doğrultusunda sektörümüzün ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığımız çalışmaları pekiştirecektir. Dünyada betononun doğru konumlandırılması ve karbon nötr bir çevre için çalışan GCCA’ya üyeliğimizin Türkiye çimento sektörüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”