Türkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a deprem tepkisi: Yazıklar olsun

Kahramanmaraş depreminin 5. gününde deprem bölgesinde iletişim araçlarının çalışmaması, baz istasyonları kurulmamasına tepki yağıyor. Vatandaşlar, Türkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a, “Bu Devlet bu millet unutmaz! Yazıklar olsun hepinize” diye tepki gösterdi.

ANKARA (İGFA) – Depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen telefon operatör şirketleri olan Türkcell, Vodafone ve Türk Telekom, deprem bölgesindeki illere baz istasyonu kurmayarak iletişimin sağlanamamasına neden oldu. Depremzedeler ve enkaz altındaki vatandaşların arama kurtarma ekipleriyle iletişim kurmasının sağlanamaması, hatların az çekmesi tepkilere neden oldu.

Özellikle sosyal medyadan tepkilerini dile getiren vatandaşlar, “Telefon operatörleri bundan sonra acıtasyonlu yanınızı, reklamlarınızı kendiniz izleyin. Bu Devlet bu millet unutmaz! Yazıklar olsun hepinize” dediler.

Bir vatandaş ise, birkaç ay önce yapılan afet tatbikatını hatırlatarak, “Bir şey merak ediyorum. Bir kaç ay evvel doğal afet tatbikatı yapıldı. Telefon operatörleri üzerinden herkesin telefonuna alarm gitti. Ne oldu iş? Hani afetten 10 saniye kadar önce bildirim gidecekti? Bu depremde bu sistem çalışmadı mı? O kadar reklamı yapıldı bunun? Bir bilen?” diye sordu.

Bazı vatandaşlar ise tepkilerini sosyal medya üzerinde şöyle yaptı;

“Telefon operatörleri yanınızdayız deyip, çekmeyen hatlara hediye göndererek yardımda bulunduğunu zannedip aynı zamanda ‘faturanızın şu tarihli son ödemesi var ödeyin’ diye de bilgilendirme mesajı gönderiyorlar. Evet evet yanımızdasınız!”

“Telefon operatörleri bundan sonra acıtasyonlu yanınızdayız reklamlarınızı kendiniz izleyin. 4 gündür alana doğru düzgün sistem kuramadınız ya size de yazıklar olsun!”

“Bu felaketin sonrasında en büyük hayal kırıklığı yaratan şirketlerden bazıları da telefon operatörleri oldu. Depremzede yakınlarımıza güçlükle ulaşıyoruz. Aynı şekilde yardım ekipleri de benzer sorunlar yaşıyor. Hala bu operatörleri kullanmak zorunda olduğum için utanıyorum.”

“Cüneyt Özdemir’e çıkan Türkcell CEO su bidonla mobil baz istasyonlarına nasıl yakıt taşındığını anlatıyor. Sonra Cüneyt Özdemir, ‘deprem planınız var mı?’ diye soruyor. CEO: olmaz mı? Diyor. Deprem planı: Bidonla benzin. Planınız falan yok.”

Bölgede iletişim kurulamaması CNN Türk muhabiri Funda Öztürk’ü de çileden çıkardı. Canlı yayında Türkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a seslenen Öztürk, “Bölgede hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Herkes birbirine ‘Senin telefonun çekiyor mu?’ diye soruyor. Kaç kez söyledik. Kaç gündür iletişim kurulamıyor deprem bölgesinde. Enkazda insanlarla iletişim kurulamıyor” diye tepki gösterdi.