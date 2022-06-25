Turkcell Granfondo İstanbul'da geri sayım

Turkcell Granfondo İstanbul heyecanı 2'nci kez Beykoz’da yaşanacakİSTANBUL (İGFA) - Dünyaca ünlü yol bisiklet yarışı serilerinden Turkcell GranFondo heyecanı bu yıl 2. kez Beykoz’da yaşanacak. Yurt içi ve dışından 2 bin sporcunun katılımı beklenen yarışta pedallar savaş mağduru çocuklara yardım için dönecek.

Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde 26 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak Turkcell GranFondo İstanbul Yarışı her yaştan kadın ve erkek sporcunun rekabet dolu mücadelesine sahne olacak.

Beykoz’un yeşil ve maviyle kaplı doğal ve tarihi manzaralarında koşulacak yarışta sporcular “Barış İçin Pedallayacak.” Yarışmacılar ve onları destekleyenler Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla tüm dünyada savaşlarda mağdur olan çocuklara yardım için oluşturulan fona katkı sağlayabilecek.

82 ve 40 km’lik Zorlu Parkur

Spor çevrelerini ve bisiklet severlerin dikkatini bir kez daha ilçeye çekecek yarışın startı Beykoz Belediyesi önündeki Expo Alanı’ndan verilecek.

Sporcular 40 km’lik Samsung Galaxy Parkuru ve 82 km’lik Suzuki Parkuru olmak üzere, zorlu tırmanma eğimleri olan iki farklı kategoride ter dökecek.

Yarışmacılar sahilden başladıkları yarışı, Anadolukavağı, Yoros Kalesi, Anadolufeneri, Kaynarca, Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Cumhuriyetköy ve Polonezköy’ün yemyeşil doğasından geçerek yine Expo Alanı’nda tamamlayacak.

Organizasyonda dereceye giren sporculara günün anısına çeşitli hediyeler, kupa ve madalya takdim edilecek.