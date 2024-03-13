Türkçe ve Dil Eğitimi'nde iyi uygulamalara başvurular uzatıldı

"Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı"nın 19 Şubat 2024 itibarıyla başlayan başvuru süresi, yoğun talep üzerine 18 Mart 2024'e kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar, akademisyenler ve Millî Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri ile öğretmenlerin yer alacağı konferansın 19 Şubat 2024'te başlayan başvuruları, yoğun talep nedeniyle 18 Mart 2024'e kadar uzatıldı.

Konferansla dil öğrenimi sürecinin zenginleştirilmesi, Türkçe ve dil eğitiminde çağı yakalayan, teknolojik gelişmelerden faydalanan, yeni fikirler üreten öğretmenler ve akademisyenlerin çalışmalarının duyurulması ve eğitim sistemimizdeki iyi örneklerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

"Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" 22-24 Mayıs'ta Ankara'daki ilk muallim mektebi olan Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konferansa yönelik başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz.