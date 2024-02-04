Son Dakika

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’nin 101. yılı

GÜNDEM 04.02.2024, 13:13
Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’nin 101. yılı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’nin 101. yılında, “Ataların Tohumlarına Mirası Yeni Kuşak Mübadillerin Gözünden Mübadele” sergisi ve söyleşisi düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’nin 101. yılında, “Ataların Tohumlarına Mirası Yeni Kuşak Mübadillerin Gözünden Mübadele” sergisi ve söyleşisi düzenledi. Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar ve Rumelililer Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik “Yeni Kuşaklara Kalan 100 Yıllık Emanetler Sergisi”nin açılışıyla başladı. Yoğun ilgi gören serginin ardından “Ataların Tohumlarına Mirası Yeni Kuşak Mübadillerin Gözünden Mübadele” söyleşisi düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda mübadele derneklerinin ortak bildirisi okundu. Bildiride “Bizler acılar ile yoğrulmuş geçmişimizden edindiğimiz birikimi ülkemizin yarınlarına aktarmaya, daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Çekilen acılar bir daha yaşanmasın” ifadelerine yer verildi.

“BU ACIYI YAŞAYAN BÜTÜN İNSANLARI RAHMETLE, MİNNETLE YÂD EDİYORUM”

Söyleşinin açılış konuşmasında zorunlu göçün üzerinden geçen 101 yıla rağmen acıların halen dinmediğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Atalarımızdan sadece saç rengini, göz rengini almayız. Aslında yaşamış oldukları acılar, sevinçler ve üzüntülerin tamamı bize genetik kodlarla aktarılır. Geçmişte yaşanan acıların büyük bir kısmını onlar kadar kalbinde hisseden bir kişiyim. Bu yolda hayatını kaybeden bu acıyı yaşayan bütün insanları rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu. Gürpınar’da geçmişi 1900’lere kadar uzanan ahşap konutunu Mübadele Konutu olarak ilçeye kazandırmak için çalışmaların kısa sürede bitirileceğini hatırlatan Başkan Çalık, “Ayrıca Gürpınar’da mübadil ailelerin ve evlatlarının bir arada bulunacağı ortamı oluşturmak için bir dernek binası hazırlığımız da var. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp dernek binamızın açılışını da gerçekleştireceğiz. Bu müjdeyi de buradan vermiş olayım. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“BİZLER KÖKLERİNİ ARAMA, GEÇMİŞİNİ YAŞATMA VE SAHİP ÇIKMA DERDİNDEYİZ” Gürpınar Trakyalılar ve Rumelililer Dernek Başkanı Gülşah Adar, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek “Yaşanan göç sürecinde ödenen bedeller vardı ve bu bedelleri ödeyenler de atalarımızdı. Hepsinin ruhları şad olsun. Onlar gerçekten çok büyük bedeller ödediler. Bizler ise köklerini arama, geçmişini yaşatma ve sahip çıkma derdindeyiz” şeklinde konuştu

“YAŞADIĞIMIZ ACILARI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ”

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Yusuf Doğan Çetinkaya’nın yaptığı söyleşide mübadele sürecinin arka planında yaşayan acıları aktaran Prof. Dr. Kemal Arı, “Bu acılardan ders alarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Bir daha bu acıları yaşamamak için sevgi temeli üzerinden mübadeleyi incelemeli ve barış köprüsü oluşturmalıyız” diye konuştu. Yazar Mehmet Emre Toker ise göç eden ailelerin duydukları özlemi aktararak “Terk ettiğimiz yerler bizim hala vatan toprağımız. Bir insanın doğduğu yerlere özlem duyması kadar normal bir şey yok. O yüzden ziyarete gittiğimizde hep toprak getiririz. Yaşadığımız acıları hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından Başkan Çalık, katılımcılara plaket ve çiçek takdim etti. Gürpınar Trakyalılar ve Rumelililer Dernek Başkanı Gülşah Adar, mübadelenin yıl dönümü anısına bastırılan pulu Başkan Çalık’a hediye etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 63
2. Galatasaray 24 63
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 24 36
6. Antalyaspor 24 34
7. Başakşehir 24 33
8. Kasımpasa 23 32
9. A.Demirspor 24 31
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 23 27
15. Samsunspor 24 26
16. Pendikspor 24 26
17. Karagümrük 24 24
18. Gaziantep FK 24 24
19. Konyaspor 24 22
20. İstanbulspor 24 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 21 42
3. Kocaelispor 21 42
4. Bodrumspor 21 38
5. Sakaryaspor 21 36
6. Ahlatçı Çorum FK 20 34
7. Bandırmaspor 21 33
8. Boluspor 21 32
9. Gençlerbirliği 20 31
10. Erzurumspor 21 26
11. Manisa FK 21 24
12. Ümraniye 21 24
13. Keçiörengücü 21 23
14. Adanaspor 21 20
15. Tuzlaspor 21 20
16. Şanlıurfaspor 21 19
17. Altay 21 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 22 51
2. M.City 21 46
3. Arsenal 22 46
4. Aston Villa 23 46
5. Tottenham 23 44
6. West Ham United 22 36
7. Brighton 23 35
8. M. United 22 35
9. Newcastle 23 33
10. Chelsea 22 31
11. Wolves 22 29
12. Fulham 23 26
13. Bournemouth 21 26
14. Crystal Palace 23 24
15. Brentford 21 22
16. Luton Town 22 20
17. Nottingham Forest 22 20
18. Everton 23 19
19. Burnley 23 13
20. Sheffield United 23 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 57
2. Girona 23 56
3. Barcelona 23 50
4. Atletico Madrid 22 47
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 23 37
7. Valencia 23 35
8. Real Betis 22 34
9. Las Palmas 23 32
10. Getafe 22 29
11. Osasuna 22 26
12. Deportivo Alaves 23 26
13. Rayo Vallecano 22 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 23 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 23 12
20. Almeria 23 6