Türk Telekom turistik mekanları dijitalleştiriyor

Türk Telekom, Rami Kütüphanesi’nden Efes Antik Kenti’ne ören yerleri ve müzeleri dijitalleştiriyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, teknolojideki öncü rolünü kültür mirasına adapte etme vizyonuyla başlattığı çalışmalarda, Türkiye’nin 81 ilindeki yüzlerce tarihi ve turistik mekânın dijital dönüşümünü tamamladı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen Hitit Kültür ve Turizm Projesi kapsamında; kültür merkezleri, ören yerleri, müzeler ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmalar yürüten Türk Telekom, İstanbul Galata Mevlevihanesi, Rami Kütüphanesi, Arkeoloji Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Antik Kenti ve Selçuk Efes Müzesi, Agora Ören Yeri, Bergama Müzesi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Troya Müzesi, Afrodisyas Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Mevlana Müzesi, Sümela Manastırı, Rize Atatürk Evi Müzesi, Hasankeyf Müzesi, Ahlat Müzesi, Elazığ Müzesi ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin de aralarında bulunduğu önemli müze, ören yeri gibi pek çok tarihi ve turistik mekânda Wi-Fi hizmetinin yanı sıra ihtiyaç duyulan uygulamaları tek bir sistem altında sunuyor.

Türk Telekom proje kapsamında diğer tarihi mekânlar, ören yerleri ve müzelerde de uçtan uca bir dijital dönüşüm için destek sağlamaya devam ediyor.

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, kapsamı her geçen gün artan ve yeni nesil teknolojilerle donattığımız ürün ve hizmetlerimizle pek çok şirketin ve kamu kuruluşunun dijitalleşme yolculuklarına rehberlik ediyoruz. Sadece yerli ve yabancı teknoloji oyun kurucularıyla bir araya gelerek dünya için yeni nesil teknolojiler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda yenilikçi dijital servislerimiz ve millî teknoloji girişimlerine yönelik yatırımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Bu kapsamda; ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını teknolojiye adapte etme konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Nisan ayı itibariyle 81 ilimizdeki 1000’in üzerinde kütüphanenin dijital dönüşümünü tamamladık. Özellikle kültür merkezleri, ören yerleri ve müzelerde ziyaretçilerimize sunduğumuz fiber hızında internet erişimi ile dijital servislerimiz sayesinde hem tarih severleri hem de aileleriyle birlikte müze ve ören yerlerini ziyaret eden öğrencilerimizi dijital ayrıcalıklarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda; milli teknoloji hamlesine katkı sağlayarak, yerli ve milli teknolojiler geliştirmenin yanında, bunları ülkemizin dört bir yanına yayma noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.