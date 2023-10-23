'Türk Savunma'sından 200 milyon Euro'luk zırhlı araç ihracatı

Türk savunma sanayiinin kara aracı üreticileri Otokar ve Nurol Makina, Estonya'ya yaklaşık 230 adet 4X4 ve 6X6 zırhlı muharebe aracı ihraç edecek.ANKARA (İGFA) - Estonya Savunma Yatırımları Merkezi (ECDI) tarafından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak 4X4 ve 6X6 araçlara yönelik olarak Estonya'nın başkenti Tallinn'de sözleşme imza töreni düzenlendi.

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur tarafından Niyet Mektubu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Estonya Savunma Yatırımları Merkezi (ECDI) Genel Müdürü Magnus Valdemar Saar tarafından iki ülkenin savunma sanayisindeki iş birliğine yönelik protokol imzalandı.

Daha sonra ECDI ile Otokar arasında ARMA 6X6, Nurol Makina arasında NMS (YÖRÜK) 4X4 zırhlı muharebe aracı tedarikine yönelik sözleşmelerin imzası atıldı. Sözleşmeleri Otokar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi ve Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol imza etti.

Sözleşmeler kapsamında yaklaşık 200 milyon avro karşılığında 230 civarında araç Estonya güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması hedeflendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, imzalanan anlaşmalar ve sözleşmelerle NATO müttefiki Estonya ile savunma alanında işbirliğine başladıklarını belirterek, "Tüm savunma ve güvenlik ihtiyaçlarınız için, NATO standartlarında, uygun maliyetli, hızlı teslimat çözümleri sunmaya her zaman hazırız. Özellikle savunma sanayisi firmalarımız son teknolojiye sahip zırhlı araçlarla sahada kendilerini kanıtlamış ve dünyanın sayılı üreticileri arasına girmiştir. Zırhlı araçlarımız dünya çapında çok sayıda ordu tarafından başarıyla kullanılmaktadır. İmzaladığımız protokol, firmalarımıza olan güvenimizin tam olduğunu ortaya koyuyor ve Nurol Makina ve Otokar ile gerçekleştireceğiniz projelere tam desteğimizi vereceğimizi vurgulamak istiyorum. Zırhlı araç projelerinde olduğu gibi Estonya Savunma Bakanlığına ve Estonya Savunma Kuvvetlerine diğer tüm alanlarda da aynı seviyede destek sunacağımızdan emin olabilirsiniz. Estonya Savunma Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli alanlarda işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz. Estonya savunma sanayisindeki kritik teknolojilerden yararlanırken ihtiyaçlarınızı karşılamak için ortak üretim projeleri ve ortak girişimler üzerinde çalışabiliriz. Her iki ülkenin savunma sanayii firmaları, sadece kendi ülkelerimizin değil, üçüncü ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında da işbirliği yapabilirler" diye konuştu.

Konuşma ve imza törenlerinin ardından anlaşmaların tarafları günün anısına birbirlerine hediyeler takdim etti.