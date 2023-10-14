Türk Sağlık Sen Mardin Şubesi açılışı yapıldı

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası Mardin Şübesi düzenlenen törenle açıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Açılışa Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Orhan Yılmaz,Kemal Kazak,Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Yıldırım Mardin Şube Başkanı Orhan İpekçi,Yönetim kurulu üyeleri,Mehmet Pekince,Saadettein Ersöz,Haydar Aslan,Tacettin Adın,Cüneyt Yılmaz Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türkiye Kamu Sen'e Bağlı sendika Şube Başkan ve Yöneticileri ve üyeler katıldı..

Açılışta bir konuşma yapan Türkiye Sağlık Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz, Türk Sağlık Sen olarak çalışanların hakkını korumak için sendikal mücadeleyi sürdürdüklerini bildirdi.

Şunu hiç kimse unutmasın ki çalışanın hakkının, hukukunun korunması noktasında çalışanın yanında durmaktan Türk Sağlık Sen olarak geri durmayacaklarını belirten Yılmaz,” Onun için mücadelemizde davamızda haklıyız ve güçlüyüz. Herkese kanıtlamış bir sendikayız. Sizden aldığımız aidatlarla üyelerimizi sigortaladık. Türk Sağlık Sen artık Mardin de bir mekanı var. Mardin’e ve üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kazak ise,Mardin’de şube açmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kazak,”Sendikaya artık kadın eli değmesi gerekir. Bugün aramızda kadın üyelerimizde bulunmaktadır. Sendikamızda kadın üye sayısını mutlaka artırmamız gerekir. Türk Sağlık Sen olarak Türkiye’nin 81 ilinde teşkilatlanmış ve güçlü bir şekilde mücadelemizi sürdürmekteyiz. Sizlerin hakkını sonuna kadar da sürdürmek için mücadele edeceğiz.”ifadelerini kullandı.

Türk Sağlı Sen Mardin Şube Başkanı Orhan İpek ise, Türk Sağlık Sen Mardin şubesi il genelinde günden güne güçlendiklerini belirterek,14 yıldır sürdürdüğümüz haklı mücadelemizle birlikte bugün üyelerimizin desteği ile Mardin şubemizi açılışını yaptık. Üyelerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sendika binasının açılışını gerçekleşrildi