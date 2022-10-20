Türk Sağlık Sen Kocaeli 'usulsüz atamalar'a dikkati çekti

Kocaeli Üniversitesi'ne (KOÜ) bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan usulsüz atamalar ve işlemler hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker basın açıklaması yaptı.KOCAELİ (İGFA) - KOÜ’ye bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan usulsüz atamalar ve işlemlerle ilgili açıklama Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi'nden geldi.

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, geçmişte Kocaeli Üniversitesi yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve akademik çalışmaları ile anılır ve ülke genelinde gündem olduğunu, günümüzde ise kurumda yaşanan olumsuz ve usulsüz uygulamalar ve kanun yönetmenliklere aykırı atamalar ile kamuoyu gündemine geldiğini öne sürdü.

Şube Başkanı Ömer Çeker’in yaptığı basın acıklamasına Şube Başkan Yardımcısı Osman Ayaş, Serkan Kökduman, Sema Gümüş, Serap Koçhisar, İzmit İlçe Temsilcisi Hüseyin Özdemir, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Baş Temsilci Özlem Çağın, Temsilci Ömer Koyuncu, Yalçın Gül, Kocaeli Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanesi Temsilcisi Eyüp Özoğlu, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Özlem Öz de katıldı.

"KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Başhemşirelik kadrosuna yapılan usulsüz ve hakkı olmayan kamu görevlisinin atanması vicdanları yaralamaktadır" diyen Başkan Çeker, "Bu makamı liyakat ehliyet yönünden hak eden ve ehliyet sahibi kurumda birçok hemşire mevcut iken hülle yolu ile hak etmeyen kanun ve yönetmenlikle aykırı bir şekilde yeterliliği olamayan kurum çalışanı rektörlükçe Sağlık Hizmetleri Müdürü (Başhemşire) olarak usulsüz bir şekilde atanmıştır. Yapılan atama ile kurumun nasıl yönetildiğini, liyakat ve ehliyetin tozlu raflara kaldırıldığını, hakkı haklıya değil de güçlüye verildiği görülmüştür., Yönetmenliklere ve Sayıştay Başkanlığı Daire Kararlarına göz attığımızda kurumu yönetenlerin vicdanlarının nasıl paslandığını, yönetmenliği yayınlayan devlet erkanının almış olduğu kararlarını nasıl yok saydıklarına şahit olmaktayız" dedi.

Çeker, söz konusu atamalara ilişkin koşulları sıraladığı basın açıklamasında, hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü (Başhemşire) olarak usulsüz atanan Gonca İ. 'nin bu göreve atanmayı ve bu görevi ifa etmeyi sağlayacak şartlara haiz olmadığını iddia etti.

"Gonca İ., söz konusu düzenlemelere aykırı olarak Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların hemşirelik bölümünden mezun değildir" diyen Çeker, "Akabinde almış olduğu eğitimler de iş bu göreve atanmak ve bu görevi ifa etmek için yeterli olmayıp hukuka aykırı olarak Kocaeli Üniversitesi Rektörü tarafından Sağlık Hizmetleri Müdürü (Başhemşire) atanmıştır. Kendisine makam tahsis etmek için rektörlük gereken her türlü kolaylık sağlanmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişiklik sınavına girmeden Genel İdari Hizmetler sınıfından Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksek okuluna Yüksek okul Sekreteri olarak atanıyor. Bura da göreve başlamadan Hastane Müdürü (Vekil) olarak Tedbiren atanıyor. Araştırma ve Uygulama Hastanesinde birden çok müdürlük olduğu için hangi müdürlüğe atandığı belli olmadığı gibi kendisi çok kalifiye eleman olduğu için hastane yönetmenliğinde olmayan müdürlük ihdas edilerek bu müdürlükten de sorumlu olması sağlanmıştır. Usulsüz atama hakkında yargıya baş vurulmuş olup süreç devam etmektedir. Kocaeli Üniversitesinde Hülagü krallığı başlığını atmamızın nedenlerinden biri sadece yukarıda belirttiğim atamadır. Ancak Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi olarak kendisini ziyaret ederek gizli kamera olayı sonrasında 1 yıl 6 ay cezaya mahkûm olan Kamu görevlileri hakkında neden işlem yapmamıştır" diye sordu.

Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi gibi bilimsel çalışmalar ile gündeme gelmesini istediklerini belirten Çeker, "Bizler koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren idarecilerin olmasından yana olduğumuzu belirtmek isterim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de usulsüz uygulamalar ile ilgili takibimiz sürecektir. Tespit ettiğimiz usulsüz işlemler hakkında hukuki süreçleri başlatmak için hukuk yollarına baş vurmada tereddüt etmeyeceğiz" dedi.