Türk Sağlık Sen, Kocaeli Gebze'de sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi

Kocaeli'de Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker çalışanların sorunlarını dinleyerek, bilgilendirmelerde bulundu.BASIN BÜROSU:

ÇALIŞANIN SORUNLARINA DUYARLI OLUNMALI

KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Osman Ayas, Gebze İlce Temsilcisi Kadriye Levent, Gebze Fatih Devlet Hastanesi İş Yeri BaşTemsilcisi Hülya Altay, Tuna Uncu, Harun Durna ile birlikte Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Başkanı Ömer Çeker, 12 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmenliği ve Personel maaşlarının banka üzerinde ödenmesi için kurum amiri ile banka arasında yapılan promosyon sözleşmesinin revize edilmesi veya uzlaşma sağlanamadığı takdirde fesh edilmesi yönünde yapılan çalışmaları hakkında çalışanları bilgilendirdi.

Başkan Çeker ziyaret sonrası yaptığı açıklamada düzenlemenin zaruri olduğunu kaydederek, yapılan düzenlemeden sağlık çalışanlarının ekseri çoğunluğu memnun olmadıklarını gözlemlediklerini kaydederek, "Ayriyeten çalışanlar arasında yaklaşık 25 ile 30 kata varan farklar olduğu, bunun yanında hiç ek ödeme alamayan personelin yanında eser miktarda ek ödeme alan personeller bulunduğu ifade etmiştirler. Bakanlığın yapmış olduğu düzenlemede olumlu maddelerin yanında, olumsuzluk içeren maddelerde mevcuttur. Bakanlık personelin aleyhine olan maddelerde revizyona gitmek suretiyle yeni bir düzenleme yapması zaruridir. Kamu işvereni çalışanın sorunlarına duyarlı olmalıdır" diye konuştu.

"ÇALIŞANLAR MÜJDEYİ BEKLEMEKTELER"

Sağlık çalışanları ağırlaşan ekonomik koşullar ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarının eridiğini,enflasyonun hızına yetişemediklerini ifade ettiklerini belirterek, "Kurumların bankalara aylık olarak yatırmış oldukları ekonomik değer eskiye oranla yaklaşık 3 ile 4 kat artış olduğunu, bu nedenle mevcut banka promosyon sözleşmesinin revize edilmesini,revize edilemiyorsa yeni bir ihale yapılmasını ve mevcut banka ile promosyon sözleşmesinin fesh edilmesini, bu konuda İl Sağlık Müdürü Sayın Yüksel Pehlivan’ın promosyon sözleşmesini gerekirse fesh edebileceği hakkında vermiş olduğu sözün hayata geçirmesini beklediklerini ifade ettiler. Bu nedenle çalışanlar müjdeyi beklemekteler" dedi.