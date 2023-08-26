Türk Sağlık Sen Kocaeli'den zam tepkisi

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker 2024 ve 2025 yılı için Kamu görevlilerinin maaş zamları ve sosyal haklarının pazarlığının yapıldığı 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yapmış olduğu açıklamada ” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Ağustos da başlayan 7. Dönem Toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona erdi. 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı. Memur ve memur emeklilerine 2024 -2025 yıllarında maaşlara yapılacak zam oranında ise uzlaşma sağlanamadı. Konu hakem heyetine taşınıyor. 2024 -2025 yıllarında yapılacak maaş zamlarına oluşturulacak hakem heyeti karar verecektir

2024 VE 2025 YILI HEBA EDİLMİŞTİR

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de tıpkı 6. Dönemde olduğu gibi kamu çalışanlarının ve sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 2024 ve 2025 yılı bir kez daha heba edilmiştir. Kamu çalışanlarının beklentisi olan refah payı, kira yardımı, enflasyon farkının aylık verilmesi, 8 Bin 77’Liralık zammın emekli maaşlarına eklenmesi, yardımcı hizmetlilere kadro, vergi diliminin ’e sabitlenmesi, bayram ikramiyesi, sözleşmeden kadroya geçenlere süre sınırı olmadan mazeret tayini hakkı verilmesi gibi hususların hiç birisi anlaşılan maddeler arasında bulunmamaktadır.

OYALAMA YOLUNU SEÇMİŞLER

Sağlık ve sosyal hizmet kolunda da durum farklı değildir. Tüm sağlık çalışanlarının beklediği tek kalem maaş, taban, teşvik ve nöbet ücreti gibi tüm ödemelerin günümüz şartlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi, giyim yardımı gibi sosyal ödemelerin diğer kurumlar seviyesine çıkartılması gibi temel beklentileri ile ilgili hiçbir mutabakat yoktur. “Çalışma yapılacak” gibi ucu açık muallak ifadelerle sağlık çalışanlarını oyalama yolunu seçmişler, günü geçiştirmenin telaşına kapılmışlardır.

KAYBEDELER SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLMUŞTUR

İmzalanan mutabakat o kadar boştur ki günümüz şartlarında ancak trajikomik olarak değerlendirilebilecek bazı ödemelerle ilgili artışları kazanım diye sunma derdine düşmüşlerdir. Ortada kazanım yerine hezimet vardır. Bunun da sorumluları yetkili konfederasyon ve sendikadır. Çalışanların taleplerinin dikkate alınmadığı, mağduriyetlerin görüşülmediği, imza atmak için mutabakat yapılmasının dışında hiçbir kayda değer gelişmenin olmadığı bu tiyatronun sahibi onlar, kaybedeni ne yazık ki tüm çalışanlar “”olmuştur.

TİYATROYA DUR DİYECEK SAĞLIK ÇALIŞANLARIDIR

Türk Sağlık-Sen olarak özellikle belirtmek istiyoruz ki yetkili konfederasyon ve sendikanın bu tiyatrosuna dur diyecek olan yine çalışanların kendileridir. Yetkiyi sahibine ve ehline teslim ederek toplu sözleşmede kamu çalışanlarının sürekli kaybetmelerine bir son vermelidirler. Türk Sağlık-Sen olarak mücadelemiz tüm platformlarda, her zaman ve şartta çalışanlar adına devam edecektir. Temel beklentilerin karşılanması, kronikleşen sorunlara çözüm üretilmesi adına var gücümüzle çalışacağız. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını da bu mücadeleyi birlikte vermeye, ailemize katılmaya çağırıyoruz.