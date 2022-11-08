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Türk Sağlık Sen Kocaeli'den 'güncelleme' çağrısı

GÜNDEM 08.11.2022, 14:52
Türk Sağlık Sen Kocaeli'den 'güncelleme' çağrısı

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çelik, "Çalışanların gözü kulağı banka promosyon anlaşmalarında ama birilerinin ise derdi makamı korumakta" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, çalışanların merakla kurumlarda yapılan ve yapılması beklenen banka promosyon anlaşmalarının sonuca bağlanması gerektiğini vurguladı.

"Çalışanların gözü kulağı banka promosyon anlaşmalarında, ama birilerinin ise derdi makamı korumakta" diyen Başkan Çeker, "Çalışanların merakla kurumlarda yapılan ve yapılması beklenen banka promosyon anlaşmalarının sonuca bağlanması gerek. Enflasyon artışları ve maaş düzenlemeleri sonucunda banka promosyonlarının da güncellenmesi elzem oldu. Bu konuda ilimizde resmi yazımız sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü promosyon ihalesini gerçekleştirdi.Yaklaşık 1200 personelin görev yaptığı kurumda kurum amiri hızlı karar alıp ihaleye çıkmaları nedeniyle Aile Sosyal Politikalar İl Müdürünü tebrik ederiz" diye konuştu.

ÇALIŞANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK BİR RAKAM

Sendika olarak çalışanların lehine olan her uygulamanın yanında olduklarını belirten Çeker, 26 Ekim 2022 tarihinde yapılan ihalede bankaların yeterli teklif vermediği için promosyon ihalesi iptal edildiğini anımsatarak, "Kocaeli Üniversitesinde görevli 5 Bin 651 çalışanın maaşlarının Banka üzerinden ödenmesi için 9 Kasım Çarşamba günü Saat 11.00 da ikinci ihale yapılacaktır. Temennimiz odur ki, ihalede ortaya çıkacak rakam çalışanların yüzünü güldürecek bir rakam olur" diye konuştu.

BANKA MAAŞ PROMOSYON İHALESİ 41 BİN 500 TL

Şube Başkanı Çeker, diğer illerde yapılan promosyon ihalelerinde göz attığımızdaAnadolu Üniversitesi'nde 5 bin 500 çalışanı ilgilendiren banka maaş promosyon ihalesi 41 bin 500 TL'lik ücret ile sona erdiğini anımsattı.

"Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi 6 Bin 22 personeli ilgilendiren ihalede 3 yıl için 41 bin 500 lira., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 3 bin 400 personeli ilgilendiren ihalede 3 Yıl için,  31 bin 100 TL'lik teklif verildi" diyen Başkan Çeker, "Gaziantep Üniversitesinde 5 bin 172 personeli ilgilendiren ihalede 4 yıl için, 35 bin lira., Şanlıurfa Harran Üniversitesinde 3 Bin 77 personel ilgilendiren ihalede 3 yıl İçin, 37 bin 250 lira., Celal Bayar Üniversitesinde 4 bin  277 personeli ilgilendiren ihalede 25 bin lira., Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan bin 30 personeli ilgilendiren maaş promosyon ihalesi 27 Bin 50 TL ile sonuçlandırıldı., Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı için personeli için 25 bin TL’lik promosyon imza attı., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2516 personel için 33 bin TL’lik ödeme yapılacak., Yine Altınova Belediyesi’nde çalışan 46 personele 18 bin 200 TL’lik teklif verildi" diye konuştu.

Kocaeli gibi metropol bir şehirde ve bu denli personel sayısının yüksek olduğu kurum için banka promosyon ihalesinde düşük teklif verilmesi gerçekten düşündürücü olduğunu belirten Çeker, "Sanayinin başkenti olan Kocaeli’de kamu kurumlarında çalışan personel sayısının bu kadar yüksek olmasına karşın banka promosyon anlaşmaları noktasında sınıfta kalınmıştır" diyerek, bankaların sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde fedakarca çalışmalarını göz önünde bulundurarak sağlık çalışanlarına ödenecek olan promosyon ödemelerinde bonkör davranmasını istedi.

“Kocaeli Üniversitesi personel için yapılan promosyon ihalesinde 18 bin 100 TL teklif verilmesi de Kocaeli'nin çok önemli bir değeri olan üniversitemize ve kurumu yönetenleri bir nevi küçük düşürmektir" diyen Çeker, açıklamasını, "Makam sahibi olanların koltuklarına güç vermesinin zamanı geldi de geçiyor bile.En azından görevden ayrılırken, çalışanların yüzlerini güldürerek ayrılmanız gelecek için de iyi olur diye düşünüyorum. Son uyarıda bu kurumu yönetenlere, makam için harcadığınız enerjinin 10 da 1 ni buraya harcasanız sorunlar ortadan kalkar" diyerek noktaladı.

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