Türk Sağlık-Sen Kocaeli'de 'promosyon' takibinde!

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Kandıra, Karamürsel ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde çalışanlar ile buluştu. Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Çelik’e de sahip çıkarak, istifa kararını gözden geçirmesini talep etti.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Kandıra ve Karamürsel, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde çalışanlar ile buluşarak, çalışanların sorunlarını, taleplerini dinledikten sonra personel maaşlarının banka üzerinden ödenmesi için Kurumla Bankanın yapmış olduğu promosyon sözleşmesini revize edilmesi veya iptal edilmesi hakkında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında çalışanlara bilgi verdi.

Kandıra Devlet Hastanesinde İşyeri Baş Temsilcisi Gülcan Uygun, İlçe Temsilcisi Hasan Koçyiğit ile birlikte hastane çalışanlarını ziyaret ettiler.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde ise Gölcük İlce Temsilcisi Münire Akıncı, Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesi İş Yeri Baş Temsilcisi Medine Beşir Acı Yiğit, Temsilci Ceylan Özdemir İle birlikte Şube Başkanı Ömer Çeker Şube olarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çeker, banka promosyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Banka promosyonları ile ilgili emsal kararları da yakından takip ettiklerini ve bu konuda sonuca ulaştırılması ile ilgili yöneticilerden hassasiyet beklediklerini ifade etti.

YETKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNDE!

Banka promosyonları ile ilgili yetkinin tamamen Sağlık İl Müdürlüğünde olduğunu belirten Başkan Ömer Çeker, “Malumunuz banka promosyonları ile ilgili olarak yeni düzenleme yapılması ve ilgili protokolün revize edilmesi noktasında Sağlık İl Müdürü ile gerekli görüşmeleri yaptık. Kendisi bizden bu konuda süre istedi. Bazı sendika başkanlarının sahada banka promosyonları ile ilgili yetkili oldukları noktasında konuşmalar yaptığını ifade ettiğini duyduk. Herkes şunu iyi bilinsin ki, sendikaların bu konuda hiçbir yetkisi yok. Sadece taslak hazırlanırken tavsiye edebilir, Onun haricinde bu konudaki karar merci tek Sağlık İl Müdürlüğüdür. Umut tacirliği yapanlara prim vermeyin” diye konuştu.

ÇELİK’E SAHİP ÇIKTI

Bu arada Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik’in aldığı istifa kararı ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Çeker, kararın yeniden gözden geçirmesini talep ettiklerini belirterek, “Bizim için kamunun malının kullanımı, korunması,ve çalışanlara yönelik yaklaşım vaz geçilmez kriterimizdir. Sevgili başhekim gerek kamunun malını kullanırken hassasiyeti, gerekse çalışanlara yönelik tavırları nedeniyle takdir toplamaktadır. Başarılı bürokratlarımızın her zaman sendika olarak yanında dururuz. Bu manada bu kararı tekrar gözden geçirmesini talep ediyoruz” dedi.