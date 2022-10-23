Türk Sağlık-Sen Kocaeli'de 'müjde'yi bekliyor!

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan’ın vermiş olduğu müjdeyi gerçekleştirmesini bekliyor.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Çalışanlar almış oldukları ücretler ile yaşam mücadelesi verdiklerini, Kışın yaklaşması ve okulların açılması ile birlikte giderlerinin arttığını, artan giderlerine orantılı olarak maaşlarının artmadığını temmuz ayında yapılan maaş artışlarının vergi dilimi ile geri alınmasından nedeniyle şikâyetlerini dile getiren çalışanlar Ağustos ayında İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan’ın “banka promosyonlarının günün şartlarına göre revize edileceğini, Banka revize etmeye yanaşmadığı takdirde sözleşmeyi fes edeceğini ifade etmesi” yönünde kamuoyu önünde çalışanlara vermiş olduğu sözün ve müjdenin bir an öce gerçekleşmesini dört gözle beklediklerini ve sendikanın konunun takipçisi olması gerektiğini ifade etti.

Şube Başkanı Çeker, ziyaret sonrası banka promosyonları hakkında açıklamada bulundu.

Sağlık çalışanlarının dertli olduğunu kaydeden Başkan Çeker, "Bir dokun bin ah işit noktasına gelmiştir. Artan hayat pahalığı ve fiyat artışları oranı oranında maaşları artmadığından, gelir vergisi diliminin yüksek olması nedeniyle temmuz ayında almış oldukları maaş zam artışının vergi nedeniyle erimesi ile geçim sıkıntısı çekmektedirler. Banka Promosyon sözleşmesinin revize edilmesi veya sözleşmenin fes edilerek yeni bir ihale yapılması neticesinde alacakları ekonomik değer aile bütçelerine hatırı sayılır bir katkı yapacağı için artan hayat pahalılığındaBanka promosyonlarıçalışanların ümidi olmuştur" diye konuştu.

"SENDİKA OLARAK TAKİPÇİSİYİZ"

Promosyonlar konusunda kamu oyunda ve kurumlarda ciddi derecede bilgi kirliliği mevcut olduğunu söyleyen Çeker, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"İl Sağlık Müdürü yerine kendisini koyan bazı kendini bilmez sözde sendika ve sendikamsı yapıya bürünmüş malum şahıslar kurumlarda banka promosyonları konusunda çalışanları yanlış bilgilendirmekterakamlar telaffuz etmekte, verileceği tarihi söylemektedirler. Adeta sanki Sağlık Müdürü bu sendikamsı yapıya vekalet vermiş gibi promosyon görüşmelerini sendikamsı yapının yürütüğüve bu konuda kendilerinin yetkili olduğu gibi söylemler içerisindedirler. Bunların dilinin kemiği olmadığı için bol keseden palavra atmakta ve Sağlık Müdürlüğünü yok saydıkları gibi, töhmet altında bırakmaktadırlar. İl Sağlık Müdürlüğü konu hakkında resmi açıklama yaparak çalışanların doğru bir şekilde bilgilendirmelidir. Çalışanlar hayat pahalılığı nedeniyle iki yakalarını bir araya getiremediği için tüm ümitlerini il Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivanın promosyonlarla ilgili vereceği müjdeye bağlamıştır. Yaklaşık olarak İki aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen süreçle ilgili her hangi bir açıklama yapılmamış olması nedeniyle kurum çalışanları huzursuzdur. Sayın il Sağlık Müdürümüz çalışanın huzursuzluğuna son vermeli, söz verdiği gibi çalışanın beklentileri karşılamalıdır. Banka promosyonları konusunda tek yetkili olan il Sağlık Müdürüdür, Ne yetkili sendikanın nede başka bir sendikanın her hangi bir yetkisi ve etkisi yoktur. İl Sağlık Müdürümüz Sayın Yüksel pehlivan istediği takdirde mevcut banka ile sözleşmeyi sonlandırır, Yeni bir banka ilepromosyaon sözleşmesini 10 gün içerisinde imzalar. Müdürümüzün sağlık çalışanlarına vermiş olduğu promosyon müjdesinin sözünü yerine getirmesini bekliyor”.