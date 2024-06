Türk Sağlık-Sen: İdari izinlerde sorun kökten çözülmeli

20-21 Haziran 2024 tarihlerinde tüm kamu görevlilerinin idari izinli sayıldığı tarihlerde sağlık kuruluşlarında fedakârca görev yapacak sağlık çalışanlarının mağdur edilmemesi ve gerekli önlemlerin alınması hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yazılı açıklama yaptı.KOCAELİ (İGFA) -20-21 Haziran 2024 tarihlerinde tüm kamu görevlilerinin idari izinli sayıldığı tarihlerde sağlık kuruluşlarında nöbet tutacak sağlık çalışanları mağdur edilmeyerek emeklerinin karşılığı olan ekonomik değer kendilerine ödenmeli veya çalıştığı süre kadar izin verilerek sağlık çalışanları mağdur edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydeden Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, kurumlarda görev yapacak personellerinin nöbet ücretine esas haftalık çalışma sürelerinden idari izinli olunan sürelerin düşürülerek haftalık çalışma saatlerinin hesaplanması şart olduğunu söyledi.



"Nöbet ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmamalı hak ettikleri ücretler çalışanlara ödenmelidir" diyen Çeker, "İdari izinli olunan günlerde çalışmayan personeller açısından da 2024 yılı haziran ayı aylık çalışma süresi belirlenirken idari izin günlerinin çalışılması gereken süre içerisinde değerlendirilmesi ve bu sürelerin çalışılmış gibi kabul edilmesi gereklidir. Sağlık Bakanlığı, YÖK, Adli Tıp Kurumu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı idari izin sürelerinde görev yapan personellerin hukuku korumalı, hak kayıplarının önüne geçilerek emeklerinin karşılığının ödenmesini sağlanmalıdır" diye konuştu.

Her bayramın kronik sorun haline dönüşen bu meseleye kalıcı bir çözümün şart olduğunu kaydeden Başkan Çeker, "Meselenin defalarca dile getirmemize rağmen, kurumlara başvuruların yapılmasına karşın ve hatta bu konuda çalışan lehine açık mahkeme kararları ortada iken bu konunun hala sürünceme de bırakılması ve her bayram tekrarlanırken yokmuş gibi davranılması kabul edilemez. İdari tatilde kurumlardafedakarca görev yapan çalışanların hakkı ve alın teri yok sayılamaz. Herhangi mağduriyet yaşanması kabul edilemez. Ayrıca söz konusu gerekli düzenleme yapılmadığında ve hukuki yollarla hakkın teslimi elde edildiğinden devletimiz hem maddi hem de iş yükü nedeniyle ekstra bir zararauğramaktadır. Kimseye bir faydası olmayan, her yere ve herkese zarar veren bu ısrardan vazgeçilmesini istiyoruz. Bir genelge yayınlanarak bu sorunun bir daha hiçbir bayram sevincini zedelemeyecek bir hale getirilmesini bekliyoruz" diyerek taleplerini yineledi.