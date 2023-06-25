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Türk Sağlık-Sen: İdari izin zulme dönüşmesin

GÜNDEM 25.06.2023, 11:40
Türk Sağlık-Sen: İdari izin zulme dönüşmesin

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, 26 Haziran Pazartesi günü tam gün, 27 Haziran Salı günü yarım gün kamu çalışanlarının idari izinli sayılması nedeniyle görevi başında olan sağlık çalışanları mağdurda edilmeyerek hak ettikleri ücretlerin ödenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "11 Mayıs’ta kamu işverenin açıkladığı 'En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaracağız' rakamı da revize edilmelidir" çağrısında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker SBU Darca Farabi  Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karamürsel Devlet Hastanesi, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Çeker, ziyarette sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında çalışanlar bilgilendirdi. Çeker, ziyaret sonrası Bayram nedeniyle sağlık çalışanlarının idari izinleri ve temmuz zammı hakkında açıklamalarda bulundu.

İDARİ İZİN ZULME DÖNÜŞMESİN!

Şube Başkanı Çeker, yapmış olduğu açıklamada, "İdari izinde sağlık çalışanlarının mağdur edilmemesi için Bakanlığa sendikamız başvuru yaptı.Kurban Bayramı nedeniyle 26 Haziran Pazartesi günü tam gün, 27 Haziran Salı günü ise yarım gün idari izin süreleri ile ilgili olarak görevi başında olan sağlık personellerinin ekonomik olarak mağdur edilmemesi için Türk Sağlık Sen Genel Merkezimiz tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapılmıştır. Yapılan başvuruda, Kurban Bayramı nedeniyle idari izinli olunan günlerde nöbet görevi ifa eden personellerin nöbet ücretine esas haftalık çalışma sürelerinden idari izinli olunan sürelerin düşürülerek hesaplama yapılması istenmiştir. İdari izinli olunan günlerde çalışmayan personeller açısından da 2023 yılı Haziran ayı aylık çalışma süresi belirlenirken idari izin günlerinin çalışılması gereken süre içerisinde değerlendirilmemesi istenerek 13 saat daha düşülmek suretiyle fiilen bu sürelerin çalışılmış gibi kabul edilmesi talep edilmiştir. Konuyu titizlikle takip edeceğiz" dedi.

Diğer bir konuda sağlık çalışanları ağır iş yükü altında fedakarca görev yapmalarına rağmen almış oldukları maaşları ve nöbet ücretlerinin düşük olduğuna vurgu yapan Çeker, "Türk Sağlık-Sen olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ücretlerinin düşüklüğünü ve kamu çalışanlarının maaşlarının  ekonomik şartlarının oldukça gerisinde kaldığını uzun zamandır dile getiriyoruz.Ek zam ve refah payı uygulamaların kamu çalışanlarının maaşlarının erimesini önlemesi adına hayata geçirilmesini de mutlak bir zaruret olarak görüyoruz. Yaşanan mağduriyetin tek sebebi 6 dönemdir toplu sözleşme masasında sağlık çalışanları ile Kamu çalışanlarını yok sayan ve görmeyen enflasyonun altında yüzdelik zamlara imza atan Malum Sen (Sarı Sendika) dır. Enflasyonun hızına sağlık çalışanlarının maaşı yetişemez iken temel gıda maddeleri enflasyonla yarış halindedir. Bu yarışa yetkili ama etkisiz sarı sendika yüzde 8 Ocakzammı ve yüzde 15 enflasyon zammı toplamda yüzde 25 zammı ayakta alkışlamıştır" diye konuştu.

Çeker,  Temmuz’da en düşük dereceli memur maaşının 22 bin TL’ye yükseltileceğini ifade edildiğini anımsatarak, "Yapılacak düzenlemenin tüm kamu çalışanlarını memnun edecek bir düzeyde olması,  maaşları kısa süre içerisinde yoksulluk sınırının üzerine taşıyacak bir süreci başlatması şarttır. 11 mayıs’ta açıklanan “en düşük memur maaşını 22 bin tl’yeçıkaçak” açıklaması yaşanan yüksek enflasyon karşısında güncellenmesi gerekmektedir" dedi.

Çeker, kamuda nitelikli hizmetin sunucusu olan kamu çalışanlarının elbette ki ücret skalasında hak ettikleri yeri mutlaka almaları gerektiğini savunduklarını söyledi. 

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