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Türk Sağlık-Sen'den Antalya'da büyük buluşma

GÜNDEM 24.12.2022, 09:44
Türk Sağlık-Sen'den Antalya'da büyük buluşma

Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından Antalya’da ‘Yetki yolunda büyük buluşma’ toplantısı düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, yönetim kurulu üyeleri ile işyeri temsilcilerinden oluşan yaklaşık 45 kişilik heyet Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından Antalya’da düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantısına katıldılar. Türkiye’nin 35 ilinden şube başkanları, şube başkan yardımcıları ve iş yeri temsilcilerimizin katıldığı “Yetki Yolunda Büyük Buluşma“ toplantımızın ikincisini gerçekleştirildi. Açılışını TSS Genel Başkan Yardımcısı Ümit Turhan’ın yaptığı toplantıda ilk olarak TSS Genel Başkanı Önder Kahveci yaptı.

TSS Genel Başkanı Önder Kahveci, kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarında en ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, “ Sözlerime geçtiğimiz hafta eşi tarafından canice katledilen Isparta’da görev yapan iş yeri temsilcimiz Server Bulut’u anarak başlamak istiyorum. Hepimizin acısı tarifsiz mekanı cennet olsun. Geride çocukları kaldı. Kadına şiddet, kadın cinayetleri gibi vahşetlere çözüm üretilmesi gerekiyor, Türk kültüründe böyle bir şey yok. Bizim medeniyetimizde bunlara yer yok. Kadın cinayetleri, 6 yaşındaki çocuğu evlendirme gibi asla kabul edilemeyecek işleri yapanlara en ağır cezalar verilmeli, bu konularda en ufak bir taviz verilmemelidir. Toplumun sosyal hayatını, aile hayatını dinamitleyen bu tür suçlara karşı gereği yapılmalı, önlenmesi adına da gerek adli, gerek kolluk gerekse eğitim anlamında her şey yapılmalıdır” dedi.

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker ise gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme toplantısı ile ilgili yaptığı açıklama da, “ Türk Sağlık-Sen Genel Başkanımız Önder Kahveci, genel merkez yöneticilerimiz ve eğitim veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesinin yönetim kurulu, ilçe temsilcileri, işyeri temsilcileri ve üyeleri ile bir bütündür. Bu manada sağlık çalışanlarının haklarını koruyabilecek bilgi birikim ve tecrübe Türk Sağlık-Sen kadrolarında vardır. Özellikle mecliste alt komisyonlarda görüşüler ve genel kurula getirilen % 2 barajı ile sağlık çalışanlarının haklarından bihaber olanların kandırmacalarına da son verilmiş olacak. Türk Sağlık-Sen yetki konusunda Mayıs ayında süreci tamamlaması için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

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