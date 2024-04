Türk robot takımına ABD ödülü

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi robot takımı, 7748 Techtolia Robotics, Türkiye birinciliklerinin yanı sıra ABD'nin New York'taki Hudson Valley Regional yarışmasına katılarak en saygın ödül olan "Impact Award" ödülünü kazandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye birinciliklerinin yanı sıra Türkiye'yi Amerika'da temsil eden İstanbul Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi robot takımı 7748 Techtolia Robotics, üç farklı ülkeden 48 takımın katıldığı Hudson Valley Regional yarışmasının en prestijli ödülü "Impact Award"ı kazandı.



Tamamen kız öğrencilerden oluşan takım; sosyal projeleriyle öne çıkan, diğer takımlara örnek olabilecek bir temsil modeli ortaya koyan, oyunun tüm zorluklarına uygun bir robot inşa eden ve FIRST'ün misyonunu en iyi şekilde somutlaştıran takımı onurlandırmak maksadıyla verilen "Impact Award" ödülü sayesinde 18-21 Nisan 2024 tarihleri arasında Houston'da düzenlenecek olan 35. First Robotics Competition Dünya Şampiyonası'nda (Championship) Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.



İmam Hatip okullarında uygulanan program çeşitliliği sayesinde farklı alanlarda kendini deneyen öğrenciler, 2018 yılında okulda kurulan robot takımından oldukça etkilenerek bu alanında kendilerini geliştirdiler. 2019 yılında New York'ta katıldıkları ilk turnuvada SBPLI Long Island Reginolda Türkiye'yi temsil ederek "Imagery" ödülünü kazanan 7748 Techtolia Robotics Takımı, aynı yıl Teknofest'te Türkiye 3'üncülüğü elde etti. Robotlarına "Firuze" ismini veren takım, geçen yıl ise First Robotics Competition'ın Türkiye ayağında şampiyon oldu. Takım, ABD'deki bu başarının ardından Houstan'da yapılacak dünya şampiyonası için atölye çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

"YARIŞMAYA 33 ÜLKEDEN 600 TAKIM KATILACAK"

18-21 Nisan tarihleri arasında ABD'de yapılacak 35. First Robotics Competition Dünya Şampiyonası'na 33 ülkeden 600 takım katılacak. 2018 yılından beri ulusal ve uluslararası platformlarda künyelerine ekledikleri başarılarla kendini ispatlayan ve hedefi dünya şampiyonluğu olan takımımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.