Türk polisinin takibi sonuç verdi... Uyuşturucu baronu İspanya'da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarınlarından birinin İspanya'yla iş birliğiyle yakalandığını ve Türkiye’ye getirileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder, İspanya'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma', 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından firari olarka aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı anımsatılarak, kurulan etkili iletişim sayesinde İspanya'da yakalanmasının sağlandığını kaydetti.

Açıklamada, İspanya'nın başkenti Madrid'de teslim alınan şahsın adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polisi takip etti, Kırmızı Bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarınlarından biri İspanya'yla iş birliğiyle yakalandı, Türkiye’ye getiriliyor. Kahraman Türk Polisimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1605934734239989769