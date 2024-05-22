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Türk Mutfağı Haftası Yenişehir’de kutlandı

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Yenişehir’de kutlandı Sinan Paşa Külliyesi’ndeki programda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir, tarım şehri olduğu kadar, aynı zamanda gastronomi şehridir Amacımız bu değerli mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlamaktır” dedi

GÜNDEM 22.05.2024, 17:29
Türk Mutfağı Haftası Yenişehir’de kutlandı

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Yenişehir’de kutlandı. Sinan Paşa Külliyesi’ndeki programda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir, tarım şehri olduğu kadar, aynı zamanda gastronomi şehridir. Amacımız bu değerli mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlamaktır” dedi.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen ve her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası, Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde Sinan Paşa Külliyesi’nde öğlen yemeğiyle başladı.

Programa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in yanı sıra Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney ve İlçe protokolü katıldı. Yenişehir Girişimci Kadınlar Derneği tarafından hazırlanan yöresel lezzetler, İl ve İlçe protokolüne sunuldu. Programda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bugün, zengin ve köklü geçmişe sahip Türk mutfağını kutlamak ve tanıtmak için bir araya geldik. Yenişehir Belediyesi olarak, İlçe Kaymakamlığımız ile birlikte düzenlediğimiz bu etkinlikte sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türk mutfağı, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın önemli bir parçası olarak da dünya genelinde büyük takdir toplamaktadır. Bugün burada, bu eşsiz mutfağın farklı tatlarını keşfetme fırsatı bulacağız. Her bir yemeğimiz, tarihimizin, kültürümüzün ve coğrafyamızın bir yansımasıdır” dedi.

 

GASTRONOMİ ŞEHRİ YENİŞEHİR

Toprak kalitesi bakımından Yenişehir Ovası’nın en iyi 3 ova içerisinde olduğuna vurgu yapan Başkan Ercan Özel, “Öyle bir toprak kalitesi vardır ki, ekilen ürüne ayrı bir aroma, ayrı bir lezzet katar.  Yenişehir, tarım şehri olduğu kadar, aynı zamanda gastronomi şehridir de. Coğrafi işaretini almış olduğumuz Yenişehir biberinden 20 çeşit yiyecek yapılabiliyor. Meşhur Yenişehir biberimiz bugün dünyadaki tüm mutfaklara girebilmeyi başarmış bir ürünümüzdür. Gastronomi zengini olan Bursa’mıza en büyük katkılardan birini de yine ilçemiz Yenişehir yapmıştır. Yenişehir’imize özel birbirinden lezzetli yemeklerimiz; Bursa Valiliğimiz tarafından 2019 yılında hazırlanan ‘Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bursa Mutfağı Cennet Sofrası’ kitabında da yer almayı başarmıştır” diye konuştu.

 

TARİHİ LEZZETLER

Yöresel lezzetlere dair örnekler veren Başkan Özel, “Petla (Sarımsaklı Börek), Mayasız Börek, Piruhi, Sulu Hamur gibi aperatif yiyeceklerimiz; yoğurtlu kebap, Piyaz, Şipit, Hindi Dolması, Kestaneli Tavuk Dolması gibi ana yemeklerimiz, tarih boyunca yöre halkımızın damak tadını oluşturmuştur. Bir de yıllar içerisinde kültürel olarak geliştirdiğimiz yiyeceklerimiz var. Mesela en güzel cevizli lokum Yenişehir’de yenir. Mesela Yenişehir’in köpük helvası meşhurdur” ifadelerini kullandı.

HER BİR TABAK AYRI BİR HİKAYE Başkan Ercan Özel, konuşmasını şöyle tamamladı: “Özellikle ilçemize has yemekler ve tatlılar da bu etkinlikte sizlerle olacak. Yerel mutfağımızın en güzel örnekleri olan Köftemiz, Helvamız ve Cevizli Lokumumuz misafirlerimize bu toprakların lezzet mirasını tanıtacak. Sofralarımızda ki her bir tabak, geçmişten günümüze uzanan bir hikayeyi anlatıyor ve bizi kültürel köklerimizle buluşturuyor. Etkinliğimizin amacı, bu değerli mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlamaktır. Gastronomimiz, sadece bir beslenme biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Bu bağlamda, yerel üreticilerimizi desteklemek, sürdürülebilir tarımı teşvik etmek ve sağlıklı beslenmeyi yaygınlaştırmak da hedeflerimiz arasındadır. Türk Mutfağı Haftası'nın ilçemizde, Bursa’mızda, Ülkemizde ve Tüm Dünyada coşkuyla kutlanmasını diliyor, bu güzel etkinliğin keyfini çıkarmanızı temenni ediyorum.”

SEBZE, ET VE SÜT ÜRÜNLERİNİN EN İYİSİ

Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney de, “Biberin başkenti olmamızın yanı sıra, süt ürünlerinde de et ürünlerinde de Türkiye’nin en iyi ilçelerindeniz. Gastronomi konusunda Bursa’nın en güzel ilçelerinden biri Yenişehir’dir. Dolayısıyla Türk Mutfağı haftası bize daha çok yakışıyor” dedi.

Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu da, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde gerçekleştirilen etkinliğimizi kısa sürede organize ettik. Bu noktada başta Sayın Belediye Başkanı Ercan Özel ile Kaymakamımız Mustafa Güney’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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