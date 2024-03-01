Türk Müteahhitler Birliği'nden 'denetim' vurgusu

İnşaat sektörü, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla 2014 yılında inşaat sektörünün anayasası olarak 10 madde altında açıkladıkları bildirgenin 10 yaşında olduğunu anımsatarak, ‘doğru planlama, doğru proje, ehil müteahhitlik ve sıkı denetim’in önemine vurgu yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

TMB Başkanı M. Erdal Eren, geçtiğimiz yıl yaşanan depremler nedeniyle can kayıplarına dikkat çekerek, ‘doğru planlama, doğru proje, ehil müteahhitlik ve sıkı denetim’in önemine vurgu yaptı.

Açıklamasında Türkiye Müteahhitler Birliği olarak, depremlerin değil ihmalin ve kusurlu yapıların can aldığı gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini her fırsatta vurguladıklarını belirten Eren, Türkiye'nin bir deprem kuşağı ülkesi olduğunu belriterek, "Bu gerçekle birçok kez acı şekilde yüzleşmiştik. Ancak Türkiye Müteahhitler Birliği olarak önemini defaatle vurguladığımız deprem gerçeğinin görmezden gelinmesinin bedelini 6 Şubat’ta da çok ağır ödedik. Şimdi ülke olarak hem kayıplarımızın yasını tutuyor, hem de yaraları sarmaya çalışıyoruz. 2014 yılında sektörümüzün anayasası olarak 10 madde altında açıkladığımız ‘İnşaat Sektörü Bildirgesi’ 10 yaşında. Geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 yıl önce deprem konusunda dikkat çektiğimiz ‘doğru planlama, doğru proje, ehil müteahhitlik ve sıkı denetim’in hayati önemde olduğunu bir kez daha hatırlattı. Deprem nedeniyle yeni acılar yaşamamak adına zemin şartlarını dikkate alan imar planları ve yapı şartnameleri hazırlanması, olası imar aflarına güvenen kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yüksek riskli yapı stoku için etkin kentsel dönüşüm politikaları geliştirilmesi gerekmektedir. Yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılması için 2019 yılında çıkarılan 'Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik', yurt çapında etkin ve taviz verilmeden uygulanmalıdır.” ifadelerini kullandı.