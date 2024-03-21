Türk Metal Sendikası, Başkan Ergün'ü ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Türk Metal Sendikası Manisa Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanları ve sendika üyeleri ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Ergün, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde vatandaşların teveccühleri ile tekrar görev almaları halinde Cumhur İttifakının birlikteliği ve gücü ile Manisa'ya yine önemli ve güzel hizmetleri kazandıracaklarını söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Türk Metal Sendikası Manisa Şubesini ziyaret etti. Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, Manisa Şube Başkanı Emrah Yunus Saruhan, Manisa Vestel Şube Başkanı Suat Öztürk, İzmir Tarım İş Sendikası Şube Başkanı Zafer Şişmanlar ve sendika üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ergün'e ziyarette MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten de eşlik etti.



BAŞKAN ERGÜN, KAVLAK’I RAHMETLE ANDI Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, Başkan Ergün ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Sendikanın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de sendikanın çalışmalarında başarılar dilerken Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmasının ardından hayatını kaybeden Pevrul Kavlak'ı da rahmetle andı.

DERELİ, SEÇİMLERDE BAŞARILAR DİLEDİ Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli’nin makamında gerçekleşen sohbetin ardından Toplantı Salonu’na geçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dereli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e seçimlerde başarılar diledi.



ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün de toplantıda yaptığı konuşmada, “Türk Metal Sendikası’nın kıymetli başkanları, değerli üyeleri. Sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. 10’u Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 15 yıldır vatandaşlarımızın teveccühleri ile bu makamlardayız. Bu süreçte vatandaşlarımızın bizlere verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de, bizi yeniden aday gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İMAR PLANLARI VE YENİ DÖNEM PROJELERİNİ AKTARDI Manisa’da üretken belediyecilik anlayışı ile kente güzel eserler kazandırdıklarını belirten Başkan Cengiz Ergün, “Vatandaşlarımız teveccüh gösterir, bir dönem daha bize destek olursa; dün, bugün olduğu gibi, yarın da aynı noktada hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Bu dönemde koronavirüs ve 11 ili etkileyen depremleri yaşadık. 50 binin üzerinde vatandaşımız bu depremde hayatını kaybetti. Rabbim bir daha yaşatmasın, orada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Deprem, hayatın içinde olan bir felaket. Allah bir daha yaşatmasın. Sanayi geliştiği için Manisa, çok hızlı büyüyor. Önümüzdeki 5 yılda merkezin nüfusu 600 bine dayanacak. Yeni gelişme alanları yapılamadığı için şehir içerisinde bir sıkışmışlık var. 35 yıldır yapılamayan imar planları sebebiyle, aşırı göç alan Manisa’da gecekondulaşma sorunu da oluştu. Tabi bu konuda Manisa Belediyesi’nde göreve geldiğimiz 2009 yılında imar planlarını öncelikli hale getirmiştik. 2014’e kadar olan süreçte imar planlarını hazırladık. 6 ay kala askı sürecine çıktık. 2 meclis üyesi bizden ayrıldılar. Karşıt oy kullandırılarak, imar planları iptal ettirildi. Burada 10 yılını kaybeden Manisa oldu. 2014 yılında Büyükşehir olunca, yeni çalışmalar gerçekleştirdik. Yeni kurumların, Bakanlıklar nezdinde olurlarını almamız gerekti. Orada belli bir aşamaya geldik. Bu kez de İzmir Mimarlar Odası, imar planlarını mahkemeye götürdü. İptal kararı geldi. Yine çalışarak, bölge bölge Manisa’nın imar planlarını geçirdik. İmar planlarını yapamazsan, şehrin önünü açamazsın. Muradiye ve Saruhanlı örnekleri var önümüzde. Müteahhitler, şehir içerisinde yer bulamayınca önce Muradiye bölgesine gittiler, konutlar yapıldı, ardından Saruhanlı aynı şekilde. Yeni alanlar bu bölgelere kaydı. Yıllardır Gediz Kavşağı sorunu var. Kamulaştırma sorunları vardı. İmar planlarını yaparak, oradaki herkese yeni tapularını verdik. 18 uygulamalarını yaparak devlete bir kuruş masraf ettirmeden oranın projesini Bakanlığa teslim ettik. Geçtiğimiz haftalarda şehrimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan iki konuda talepte bulunduk. Gediz Kavşağı ve Batı Kışlanın taşınarak, yerine Millet Bahçesi projesinin yapılması konusunda taleplerimizi ilettik.

Sağ olsun, bizim talebimizin ardından 3 gün içinde Gediz Kavşağı’nın ihalesi yapıldı. Bakanlıktan haber bekliyoruz, inşallah Mart ayı bitmeden orada da bir temel atma töreni yapabiliriz. Fatih Bulvarını açma noktasına geldik. İmar planlarının şehrin gelişimine ve trafiğe faydasını anlatmaya çalışıyorum. Fatih Bulvarında yağmur suyu ve dolgu çalışmaları başladı. Orası tamamlanınca Mimar Sinan Bulvarının yükünün büyük kısmını alacak. Yine imar planlarının yapılması sebebiyle, şehrin doğusunu kapsayan 15 bin konutluk alanın çalışmalarını bitirdik. 1442 konutun temelini geçtiğimiz günlerde attık. Başvuruları Cuma günü bitiyor, önümüzdeki günlerde kura çekimi yapılacak. Sanayide 8500 kişilik yeni bir istihdam olacak. Bunun karşılığında nüfus 100 bine yakın artacak. Tabi bu insanlara, konut lazım. Fatih Mahallesinde, Hafsa Sultan Mahallesinde 2 katlı olan yere 10 katlı imar verdik. Oraları daracık sokaklardan kurtarmak amacıyla. Yeni dönemde konut projelerine yöneleceğiz. Eski dönemde bu kadar nüfus yoğunluğunun olmaması, araç sayısının düşüklüğü sebebiyle dar sokaklar bulunuyor. Güncel rakamları paylaşacak olursak, 1 buçuk milyon nüfuslu şehirde 731 bin araç var. Bu araçlar için otopark lazım. Şehir içerisinde otopark yapacak alan yok. Birkaç hafta önce Çakra Parkının yanında bulunan alanda otoparkın temelini attık. Alaybey’de 1060 araçlık otopark için çalışmalarımız başladı. Manisa’da Güzelyurt örneğini çoğaltacağız. Geniş caddeleri, yeşil alanları arttıracağız. Değerli arkadaşlar, Cumhur İttifakının adayı olarak karşınızdayım. Bir kere daha desteklerinizi istiyoruz. Cumhur İttifakı demek, Devletin, Bakanlıkların, Milletvekillerinin desteğini almak demek, Manisa’da yatırımların artması demektir. Yine geçtiğimiz günlerde, OSB yönetimi işbirliği ile kavşak projesinin temelini attık. OSB’nin girişindeki trafik sıkışıklığını rahatlatmak amacıyla başlattığımız proje, 5 ayda tamamlanacak. Özellikle işe gidiş geliş saatlerinde 1700 servis aracının kullandığı bir güzergah. Burada 3 katlı kavşak yapılacak ve trafik ışıkları olmayacak. Yine Şehir Hastanesinden OSB’ye kadar olan tren hattı güzergahında tramvay çalıştıralım istedik. 2026 yılında hızlı tren hattı Manisa’dan geçecek. Bakan bey, saatlerin uygun olması halinde burada tramvay çalıştırılabileceğini söyledi. Yine Eski Devlet Hastanesinin orada bir battı çıktı kavşak projemiz olacak. Bu projelerin yapılabilmesi için Cumhur İttifakının birlikteliğini sürdürmemiz lazım. Yatırımları arttırmak lazım. Manisa il genelinde 780 kırsal mahalle var. Bunların 265’inin altyapısın bitirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde yine bu altyapı projelerine devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantının son bölümünde MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da bir konuşma yaptı. Akçay, Cumhur İttifakının adayı Başkan Ergün’e seçimlerde destek istedi.