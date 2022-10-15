Türk Kızılayı Bartın'da nöbete devam ediyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen maden kazasının ardından Kızılay’ın başlattığı yardım çalışmaları sürüyor. Kızılay, vatandaşlar ve yardım ekipleri için beslenme desteği verirken, geceyi dışarda geçiren madenci yakınlarına da battaniye ve yatak desteğinde bulundu.BARTIN (İGFA) - Dün akşam 18.15’te Amasra ilçesinde bir madende meydana gelen patlamanın ardından afet ekipleri ve gönüllülerini bölgeye intikal ettiren Kızılay, gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Gece boyunca gerek arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplere gerek maden ocağının girişinde ve hastanelerde endişeli bekleyişlerini sürdüren ailelere sıcak-soğuk içecek ve ikram malzemeleri ile destek olan Kızılay, vatandaşların soğuk havadan etkilenmesini önlemek amacıyla da 2 binin üzerinde battaniye dağıttı.

Çalışmaları koordine etmek için bölgeye giden Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Amasra’da yaşanan maden kazası dolayısıyla Kızılay afet ekipleri, gönüllüleri ve şubeleri derhal bölgeye intikal ettiler. İlk olarak Bartın Şubemiz bölgeye gelerek beslenme hizmeti vermeye başladı. Bu arada Ankara, İstanbul ve Düzce Afet Müdahale Merkezlerimizden arkadaşlarımız hareket ettiler.

Şu anda 100’ün üzerinden personel ve gönüllümüzle sahada beslenme araçlarımızla hizmet veriyoruz. 4 adet ikram aracımız burada. Hem maden kazasının yaşandığı sahada arama kurtarma ve sağlık ekiplerine destek veriyoruz hem de devlet hastanesinde maden işçilerinin ailelerine ikram aracımız hizmet veriyor. Aynı zamanda hava biraz serinlediği için ailelerimize ve çalışanlara battaniye dağıtıyoruz. Vefat eden işçilerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine de sabırlar diliyoruz” dedi.