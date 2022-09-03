Türk Kızılay ekipleri Bursa Mudanya'da yardıma koştu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 31 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. 2 gün boyunca selin yaralarını sarmak için çalışmaların sürdüğü bölgede, Türk Kızılay Bursa ve Mudanya şubeleri, sahada çalışan ekiplere ve 2 bin 500 vatandaşa, yemek, su ve sıcak içecek dağıtımı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da 31 Ağustos günü öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde sel felaketi yaşandı. Yağışın en yoğun olduğu Mudanya’da kara ve denizin birleşmesiyle otomobiller sel suların altında kalırken, bazı ev ve dükkanları su bastı. Olaya müdahale eden BUSKİ, AFAD ve itfaiye ekiplerini Türk Kızılay Bursa ve Mudanya Şubeleri de yalnız bırakmadı. Kızılay’da görevli olan Yönetim Kurulu ve gönüllü üyelerden oluşan 30 kişilik ekip, 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında bölgede görev yapan ekiplere ve vatandaşlara yemek, su ve sıcak içecek dağıtımı yaptı. Kızılay ekipleri hayatın normale dönmesinin ardından bölgeden ayrıldı.

TUTANÇ: “2 GÜN BOYUNCA BÖLGEDEN AYRILMADIK”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, “Bursa’da yaşanan şiddetli yağıştan en çok etkilenen yer Mudanya oldu. Yaşanan sel felaketini duyar duymaz 30 kişilik bir ekiple bölgeye gittik. BUSKİ, AFAD ve itfaiye ekipleri olaya hemen müdahale etti. Bizler de bu ekiplerde çalışan arkadaşlarımıza ve bölge halkına yardımcı olmak adına, 2 gün boyunca bölgeden ayrılmadık. Temizleme ve tahliye çalışmaları yapan ekiplere ve 2 bin 500 vatandaşımıza, yemek, su ve sıcak içecek dağıtımı gerçekleştirdik. Sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımıza tekrardan çok geçmiş olsun diyorum. Türk Kızılay’ı her zaman olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek” dedi.