Türk Kızılay Bursa gönüllüleri dualarla uğurlandı

Deprem felaketinin hemen ardından yaraları sarmak için harekete geçen Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, 100’e yakın gönüllüyü Adıyaman’a uğurladı.BURSA (İGFA) - Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, 10 ili etkileyen ve merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremin ardından depremden etkilenen bölgelere intikal ettirdiği personel ve gönüllüleriyle hız kesmeden yardımları ulaştırıyor. Adıyaman’a takviye olarak 100’e yakın gönüllüyü dualarla uğurlayan Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek.

Deprem bölgelerinde şartların ağır olduğunu ifade eden Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, “Depremin olduğu ilk günden itibaren AFAD ile organizasyonlu bir şekilde, çok sayıda yardım tırını deprem bölgelerine Türk Kızılay Bursa İl Merkezi’nin görevli personelleriyle gönderdik. Yaşanan acı felakette yaraları bir nebze sarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afetzedelerin, ikramlık malzeme, su, sandviç, hazır gıda, gıda malzemesi (bakliyat, salça, yağ, baharat) giyim malzemesi (eldiven, bere, mont, bot, yağmurluk) kışlık kıyafet, soba, battaniye, yorgan, hijyen malzemesi, bebek bezi ihtiyaçları bulunmaktadır. Bunların temini için yürüttüğümüz çalışmalar devam ederken, bir yandan da bölgede ihtiyaç duyulan insan gücünü tamamlamak adına gönüllülerimizi AFAD ile koordinasyonlu olarak deprem alanlarına gönderiyoruz. 100’e yakın gönüllümüz Adıyaman’a yola çıktı. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç olan bölgelere gönüllülerimizi göndermeyi sürdüreceğiz. Yaptığımız çalışmalarda bizlere destek veren, bağışçılarımıza ve yürekli Bursa halkına çok teşekkür ediyoruz.” dedi.