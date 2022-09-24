Türk Kızılay Bursa 'deprem' sınavını geçti

Bursa’da Afet ve Tatbikat Yılı etkinlikleri doğrultusunda 6 büyüklüğündeki bir deprem baz alınarak tatbikat gerçekleştirildi. Türk Kızılay Bursa Şubesi tatbikatta kurduğu yardım çadırıyla 3 öğün yemek ve ikramlık dağıttı.BURSA (İGFA) - “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Bursa Bölgesel Afet Müdahale Tatbikatı” Nilüfer’de deprem toplanma alanında gerçekleştirildi. AFAD koordinesinde jandarma, polis, sağlık ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı etkinlikte Türk Kızılay Bursa Şubesi de yerini aldı. 13 profesyonel, 2 ilk yardımcı ve 70 gönüllü ile tatbikata katılan Türk Kızılay Bursa Şubesi, alanda 63 m² üretim çadırı, 3 adet 9 m² dağıtım çadırı olmak üzere; afet ekipmanları ve gerekli tesislerin kurulumunu sağlayıp gıda tedarik zincirini kurdu. 2 mobil ikram aracı, 1 telsiz iletişim ve 2 afet aracı olmak üzere toplam 5 araçla tatbikatta 24 saat kesintisiz çalışma şekliyle ihtiyaçların giderilmesini sağlayan Türk Kızılay Bursa Şubesi, olası bir deprem öncesi yapılan tatbikat sınavından başarıyla geçti.

TUTANÇ: “3 ÖĞÜN YEMEK VERİLDİ”

Bursa’nın deprem bölgesinde yer aldığını belirten Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, böylesine geniş çaplı katılım sağlanan tatbikatların önemli olduğunu belirterek; “Türk Kızılay Bursa Şubesi olarak, olası bir deprem senaryosuna hazır olduğumuzu göstermek bizler için de önemliydi. Tatbikat boyunca 3 öğünde toplam bin 300 kumanya, 2 bin 500 kişilik çorba, bin kişilik et kavurma ve bin kişilik pilav dağıtımı ile bin adet kek, bin adet ayran, bin adet meyve suyu, 5 bin adet su ve 10 bin 500 adet çay dağıtımı gerçekleştirdik. Başta Bursa Şubesi Onursal Başkanımız Valimiz Sayın Yakup Canbolat olmak üzere toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya katkı sağlayan bağışçılarımıza, gönüllülerimize profesyonel çalışanlarımıza ve emeği geçenlere katkılarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.