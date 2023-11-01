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Türk Kızılay'a Bursa'da daha kolay erişim sağlandı

GÜNDEM 01.11.2023, 09:01
Türk Kızılay'a Bursa'da daha kolay erişim sağlandı

Bursa’da daha önce kent meydanında mobil araçlarla hizmet veren Türk Kızılay, Büyükşehir Belediyesi’nin meydan düzenleme çalışmaları kapsamında yaptırdığı modern bina ile artık daha konforlu ortamda hizmet verecek.BURSA (İGFA) - Bursa’da yaya hareketliliğinin yoğun olduğu noktalardan biri olan Kent Meydanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından daha konforlu hale getirildi.

Proje kapsamında 12 bin 500 metrekare meydan alanının zemin kaplaması yapıldı, tüm alt yapısı yenilendi.  Bu kapsamda daha önce Kent Meydanında tır içerisinde hizmet veren Kızılay Kan Merkezi için de meydana modern bir hizmet binası kazandırıldı.

Kent Meydanı düzenleme projesi kapsamında yaptırılan Kızılay Binası törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, rakamsal değeri çok büyük olmasa da bazı açılışların çok büyük kıymeti olduğunu söyledi. Kızılay’a kazandırdıkları bu mekanın da böyle bir hizmet olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Asrın felaketinde Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ülke olarak seferber olduk. Bizler de kurum olarak sürekli deprem bölgesindeydik. Kızılay’ın birçok çalışmasına şahit oldum. Öte yandan Filistin’de şuan insanlık suçu işleniyor. Masum insanların üzerin bombalar yağdırıyor. Kızılay oralarda da var Allah’a hamdolsun. Kızılay hiçbir şahsa ait değildir. Kızılay bu milletin kendi malıdır. 155 yıldır rüştünü ispatlamış, birçok yaraya merhem olmuş, kimsesizlerin kimi olmuştur. Şehrin merkezi noktasında herkesin kan vermesi çok kıymetlidir. ‘Ben sağlıklıyım, benim sorunum olmaz’ gibi bir psikoloji içerisinde asla olmayalım. Hiç tahmin etmediğiniz bir anda kana ihtiyacınız olabilir. Bizler Kent Meydanı’nda bir düzenleme de yaptık. Burada daha önceden Kızılay’ın aracı duruyordu. Nihayetinde böyle güzel bir mekan istişareler neticesinde teşekkül ettirildi. Burada bir tane hayata dokunabilmek o kadar değerli ve kıymetli ki bunu milyarlarla karşılaştırmanız mümkün değil. Kızılay Haftası’nda da böyle güzel bir açılışa vesile olmak çok kıymetli. Kızılay dün Çanakkale cephesindeydi, Kahramanmaraş-Hatay depremindeydi. Bugün de Filistin’de. Kızılay, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum coğrafyalara hizmetlerini, desteklerini ulaştırmaya çalışıyor. Yerel yönetici olarak bu konuya destek olmak benim için son derece büyük bir gurur. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can da Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, Kızılay Haftası’nda bu anlamlı hediyeyi Bursa’ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Törende söz alan Kızılay önceki dönem şube başkanı ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da 155 yıldır sadece bu ülkenin değil, dünyanın 150’den fazla ülkesine hizmet eden, Türk milletinin gönül coğrafyasının ulaştığı her yere Türk milletinin misafirperverliğini, cömertliğini ve yardımseverliğini gösteren Kızılay’ın gönüllüsü olmaktan gurur duyduğunu kaydetti. Depremlerde, afetlerde, normal zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin veya başı dara düşen birinin aklına ilk gelen kurumun Kızılay olduğunu ifade eden Gürkan, “Bu çok güzel bir şey. ‘Nerede Kızılay!’ dediklerinde sitem bile gelse bu bizim gönüllere dokunduğumuzu gösteriyor. Bu kuruma hizmet eden tüm gönüllülere teşekkür ediyorum. Bu merkez için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç da bu güzel eseri Kızılay’a kazandıran Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Daha sonra kesilmesinin ardından binayı gezen Başkan Aktaş, kan vermeyi de ihmal etmedi.

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